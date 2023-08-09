Вибух у Підмосков'ї: постраждалий завод брав участь у розробленні нового бомбардувальника, — ЗМІ

У ЗМІ припускають, що оптико-механічний завод у Сергієвому Посаді з 2019 року бере участь у розробленні російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

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Загорський оптико-механічний завод у Підмосков'ї, де прогримів вибух 9 серпня, міг брати участь у розробці "стелс"-бомбардувальника нового покоління. Про це повідомляють у російському медіа "Агентство. Новости", проаналізувавши інформацію на сайті державних закупівель РФ.

У ЗМІ зазначають, що держконтракти заводу припинили публікувати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак інформація про раніше укладені угоди доступна. Серед них контракт на "виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи за темою шифр: "Посланник-1ОЕП/Л"". Термін виконання — 2027 рік, вартість робіт — 69 мільйонів рублів.

Замовником виступав національний дослідницький інститут "Екран" у місті Самара, який займається розробкою обладнання для військової авіації. Виконавцем проєкту є компанія "Туполєв", а держзамовником — Міноборони Росії. Згідно з контрактом, стежити за роботами мають військові представництва Міноборони №1205 у Сергієвому Посаді та №684 у Самарі.

Ця інформація, за твердженнями росЗМІ, свідчить про те, що підприємство в Підмосков'ї з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

За інформацією російського інформагентства ТАСС, у конструкції будуть широко застосовуватися технології та матеріали, що знижують помітність (технологія "стелс"). Літак здатний нести наявні та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю. "Посланець" буде оснащений новітніми засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.

Що відомо про вибух на заводі в Підмосков'ї

Нагадаємо, 9 серпня на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді прогримів вибух. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 52 людини, 6 із них — у важкому стані, 4 людей госпіталізовано в реанімацію, під завалами можуть перебувати ще 5 осіб. Більш ніж у ста квартирах вибило вікна.

Керівництво заводу поспішило повідомити, що будівля, в якій стався вибух, нібито не належить заводу — її викупили в 90-х і переробили під склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс".

Губернатор Московської області Андрій Воробйов також заявив російським журналістам, що на заводі виробляють піротехніку, а не оптику. Саме вона, за однією з версій, нібито стала причиною вибуху. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому оператор-аматор виявив на території заводу предмет, схожий на артилерійський снаряд, після чого силовики відібрали в нього телефон.

Ще одна версія, чому на заводі сталася НП — вибухнула вантажівка, яка незадовго до цього заїхала на територію заводу, і робітники розвантажували сировину для виробництва вибухових речовин. Також, за даними російського медіа Baza, правоохоронці розглядають варіант диверсії.

Фокус писав у липні, що конструктори "Туполєва" можуть перебувати на фінальній стадії розробки стелс-бомбардувальника нового покоління "Посланник".