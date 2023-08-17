Евакуювали дві сотні людей: у Росії горить льодова арена, що будується (фото)

За даними російських джерел, причиною пожежі стало загоряння лакофарбових матеріалів та утеплювача.

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У російському Єкатеринбурзі горить льодова арена, яку будують, рятувальники евакуювали 200 осіб. Про це повідомляє російське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ.

"УГМК-арена, що будується, загорілася в Єкатеринбурзі, повідомляє МНС", — ідеться в повідомленні.

Telegram-канал Astra опублікував фото з місця події і зазначив, що на площі 10 кв м горять лакофарбові матеріали та утеплювач.

За даними МНС РФ, довелося евакуювати 200 осіб.

Нагадуємо, дослідники підрахували кількість вибухів у РФ протягом останніх десяти років. Зі звіту випливає, що у 2022 році зафіксовано рекорд — понад 80 вибухів, від яких постраждало близько 10 тис. росіян.

У ніч на 9 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до столиці Російської Федерації було збито безпілотні літальні апарати. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Крім того, 9 серпня прогримів вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Підмосков'ї, який, за даними ЗМІ, міг

брати участь у розробці "стелс"-бомбардувальника нового покоління.

Раніше, 4 серпня, у Підмосков'ї спалахнула пожежа біля автосалону Lada-Яхрома. Загорілося два склади з пластиком і гумою. Вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів.