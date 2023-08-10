Постраждали понад 10 тисяч людей: у РФ зафіксували рекордну кількість вибухів (інфографіка)

Попри те, що останні десять років у Росії відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через витік побутового газу, щорічно у країні не фіксували понад 20 епізодів з вибухами.

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Впродовж 2022 року у Росії зафіксовано найбільшу за останні десять років кількість вибухів. Про це пише російське видання "Верстка".

Зазначається, що згідно з даними МНС, впродовж року в Росії вибухало 83 рази, внаслідок чого загинули 55 людей, ще 10 647 — постраждали.

"Попри те, що останні десять років у Росії відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через витік побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами", — зазначає видання.

Найбільша кількість постраждалих була зафіксована у 2017 році, коли у Іжевську через витік газу вибухнув 9-поверховий житловий будинок, а в Санкт-Петербурзі стався теракт.

Впродовж 2022 року, за даними МНС, вибухали житлові будинки, склади та шахти. До статистики також потрапив вибух на Кримському мості.

Динаміка вибухів в Росії за останні 10 років

Найпоширенішою причиною вибухів — 55 з 83-х, називають вибухонебезпечні предмети (бомби, ракети, міни, гранати). Таким чином, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов'язане з бойовими діями.

Також до статистики МНС, якщо вони не становлять держтаємницю, потрапляють вибухи на виробництві, вибухи автомобілів тощо.

Нагадаємо, що 9 серпня під Москвою стався масштабний вибух на території Загорського оптико-механічного заводу. Внаслідок цього є руйнування на підприєстві, постраждали цивільні будинки. Також постраждали 52 людини, 6 із них — у важкому стані, 4 людини госпіталізовані в реанімацію.

Також повідомлялося, що в будівлі, в якій стався вибух, було організовано склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс".