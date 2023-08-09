У Сергієвому Посаді могли вибухнути снаряди, а не піротехніка, — росЗМІ (відео)

За словами очевидців, недалеко від місця вибуху розкидано кілька предметів, дуже схожих на артилерійські снаряди. Під час спроби зняти на відео один із таких предметів росіянина "скрутили" невідомі особи.

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Після вибуху на території заводу в Сергієвому Посаді Московської області оператор-любитель зняв відео з предметом, схожим на артилерійський снаряд, після чого силовики відібрали в нього телефон. А тим часом губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив російським журналістам, що на заводі виробляють піротехніку, а не оптику.

Так, на відео росіянин Андрій Трофімов, який позиціонує себе як репортера, встиг зафіксувати на землі предмет, який дуже схожий на артилерійський снаряд. Ймовірно, боєприпас відтягли після вибуху. Ролик закінчується в момент, коли він кричить: "Дай сюди! Телефон, телефон!" Судячи з усього, російські силовики або хтось із оточуючих забрали в нього телефон.

Предмет, схожий на артилерійський снаряд

Крім того, місцеві жителі в соцмережах також стали публікувати фото і відео предметів, які схожі на снаряди.

Причина вибуху в Сергієвому Посаді

Поки що точна причина вибуху невідома. За однією з версій, на території заводу вибухнув склад із піротехнікою, який займала компанія "Піро-Росс". Утім, директор компанії стверджує, що вибух стався на сусідньому складі. За словами Сергія Чанкаєва вибух стався на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби. При цьому, там нібито не було жодних горючих матеріалів.

За іншою версією, могла вибухнути вантажівка, яка незадовго до вибуху заїхала на територію заводу. За словами очевидців, вибух стався під час розвантаження сировини для виробництва вибухових речовин, яким займалася компанія "ПіроРос". Вантажівка привезла щось на склад, робітники почали вивантажувати і сталася детонація.

Вибух у Сергієвому Посаді — останні новини

Вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді стався 9 серпня 2023 року об 11:00.

За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 52 людини, 6 із них — у важкому стані, 4 людини госпіталізовані в реанімацію. За словами губернатора Воробйова, під завалами можуть перебувати ще 5 осіб.

4 будівлі повністю зруйновано після вибуху в Сергієвому Посаді. Ще 6 будівель зруйновано частково, 14 будівель пошкоджено. За фактом вибуху СК порушив справу за статтею 217 КК РФ — "Порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів".

За даними російського Telegram-каналу Baza, серед причин вибуху правоохоронці також розглядають диверсію.

Нагадаємо, внаслідок вибуху, який погримів на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області РФ, у понад 100 квартирах вибило вікна, а під завалами можуть перебувати люди.