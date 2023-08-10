Пострадали более 10 тысяч человек: в РФ зафиксировали рекордное количество взрывов (инфографика)

Несмотря на то, что последние десять лет в России происходили теракты, а жилые дома разрушались из-за утечки бытового газа, ежегодно в стране не фиксировали более 20 эпизодов со взрывами.

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В течение 2022 года в России зафиксировано наибольшее за последние десять лет количество взрывов. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Отмечается, что согласно данным МЧС, в течение года в России взрывалось 83 раза, в результате чего погибли 55 человек, еще 10 647 — пострадали.

"Несмотря на то, что последние десять лет в России происходили теракты, а жилые дома разрушались из-за утечки бытового газа, количество взрывов ежегодно не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами", — отмечает издание.

Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в 2017 году, когда в Ижевске из-за утечки газа взорвался 9-этажный жилой дом, а в Санкт-Петербурге произошел теракт.

В течение 2022 года, по данным МЧС, взрывались жилые дома, склады и шахты. В статистику также попал взрыв на Крымском мосту.

Динамика взрывов в России за последние 10 лет

Самой распространенной причиной взрывов — 55 из 83-х, называют взрывоопасные предметы (бомбы, ракеты, мины, гранаты). Таким образом, рост количества взрывов в 2022 году напрямую связан с боевыми действиями.

Также в статистику МЧС, если они не составляют гостайну, попадают взрывы на производстве, взрывы автомобилей и тому подобное.

Напомним, что 9 августа под Москвой произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. В результате есть разрушения на предприятии, пострадали гражданские дома. Также пострадали 52 человека, 6 из них — в тяжелом состоянии, 4 человека госпитализированы в реанимацию.

Также сообщалось, что в здании, в котором произошел взрыв, был организован склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс".