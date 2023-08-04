Масштабна пожежа в Підмосков'ї: горить склад із пластиком і гумою біля автосалону Lada (фото)

За інформацією російських медіа, вогонь поширився на 2,5 тисячі квадратних метрів. Стовп диму видно на відстані десятка кілометрів від пожежі.

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У Підмосков'ї знову масштабна пожежа. Цього разу вогонь спалахнув біля автосалону Lada-Яхрома. Відео з місця події публікує російське медіа SHOT.

За інформацією журналістів, горять два склади з пластиком і гумою. Судячи з відео з місця НП, стовп диму видно за десятки кілометрів від пожежі. Вогнем охоплено 2,5 тисячі квадратних метрів. На місці працюють співробітники екстрених служб. Про постраждалих поки що не повідомляють.

3 серпня в Підмосков'ї також зафіксували масштабну пожежу. Біля села Ачкасово у Воскресенському районі Московської області горів киснево-акумуляторний склад, розташований на території колишнього заводу "Красний строітєль". Його площа 5 тисяч квадратних метрів.

Імовірно, перед пожежею очевидці чули вибух. Однак у росЗМІ цю інформацію спростовували. Офіційно про причини загоряння не повідомляли.

За попередньою інформацією, вогонь охопив 200 квадратів цеху, де зберігалися кисневі акумулятори. Пожежі присвоїли другий ранг складності. Із будівлі евакуювали сімох людей. Про постраждалих не повідомляли.

Нагадаємо, 1 серпня на заводі лічильно-аналітичних машин у Москві прогримів вибух. Очевидці повідомляли, що з шостого поверху будівлі заводу було видно дим. Через пожежу на заводі евакуювали 40 осіб.

Наприкінці липня також стало відомо про вибух на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі. Це одне з найбільших підприємств РФ, що спеціалізується на випуску моторного палива. У росЗМІ повідомляли, що пожежу на заводі влаштував місцевий електрик, заклавши в одній із будівель саморобний вибуховий пристрій. Підозрюваного звати Сергій О., йому 42 роки, він народився в українському місті Ізяслав Хмельницької області, але проживав і був зареєстрований у Тюмені.

Фокус писав, що 1 серпня елітний бізнес-центр "Москва-Сіті" в столиці РФ атакували безпілотні літальні апарати. У результаті було пошкоджено одну з будівель.

Попередній раз безпілотники атакували Москву 31 липня. Тоді в Міноборони РФ заявляли, що один дрон знищили в повітрі над територією Одинцовського району Підмосков'я, а ще два нібито придушили та посадили на території району "Москва-Сіті". Офіційний Київ причетність України до цих атак не підтверджував.

В Офісі президента України, коментуючи те, що відбувається, лише зазначали, що скоро війна остаточно перейде на територію РФ.