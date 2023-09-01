Дрон влучив у ціль: під Москвою спалахнув завод, що випускає електроніку для ракет "Калібр"

Попадання БПЛА по "Томілінському електронному заводу", де почалася пожежа, підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

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У Підмосков'ї спалахнув цех заводу з виробництва електроніки для ракет. Про це в п'ятницю, 1 вересня, повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела в Міністерстві оборони України.

ЗМІ пише про те, що загоряння в цеху сталося після того, як у районі підмосковного міста Люберці сили протиповітряної оборони РФ нібито збили дрон, схожий на український безпілотник "Бобер". Тоді мер Москви Сергій Собянін відрапортував, що ворожий дрон успішно знешкодили.

"Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань", — написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

Однак співрозмовник медіа цю інформацію не підтвердив. За його словами, дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа в цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод" у Люберцях.

"Операція ГУР, усе успішно, далі буде", — прокоментував чиновник профільного міністерства ситуацію.

Попадання по стратегічному підприємству неподалік від Москви підтвердив і представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

"Чия це операція і чим, ми не коментуємо. Але так, такий факт підтверджується і, відповідно, в черговий раз офіційна інформація російської влади про те, що щось збито і не долетіло, є брехливою", — сказав Юсов.

Що відомо про підприємство "Томілінський електронний завод"

Підприємство займається розробкою і виробництвом випрямних і НВЧ діодів різної потужності, інтегральних мікросхем, модулів і збірок. Зазначимо, що на це товариство з обмеженою відповідальністю Україна вже наклала санкції. Обмеження було застосовано після відповідного указу президента Володимира Зеленського від 22 квітня 2023 року.

У коментарі "Обозревателю" Андрій Юсов також розкрив деякі деталі пожежі на заводі в Підмосков'ї. За попередньою інформацією, вогонь міг призвести до втрати росіянами компонентів для крилатих ракет "Калібр" і компонентів до них.

Томілінський електронний завод розташований у підмосковних Люберцях Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 вересня в підмосковному селі Морозове Раменського району сили протиповітряної оборони Росії знищили дрон, схожий на український безпілотний літальний апарат "Бобер". Посилаючись на свідчення очевидців, ЗМІ інформації повідомило про те, що приблизно о 6:47 у районі села Морозове було помічено дрон літакового типу. Через короткий проміжок часу його вдалося знищити в районі підмосковного міста Люберці. Медіа навіть опублікувало відповідні відеокадри.

Цього ж дня в трьох областях Росії прогриміли вибухи. За словами мера Москви Сергія Собяніна, силам ППО нібито вдалося знищити повітряну ціль, але понад 40 рейсів в аеропортах довелося затримати. У Курській області БПЛА пошкодив адмінбудівлю і житловий будинок.