Дрон попал в цель: под Москвой вспыхнул завод, выпускающий электронику для ракет "Калибр"

Попадание БПЛА по "Томилинскому электронному заводу", где начался пожар, подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

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В Подмосковье вспыхнул цех завода по производству электроники для ракет. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщила "Украиская правда" со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны Украины.

СМИ пишет о том, что возгорание в цехе произошло после того, как в районе подмосковного города Люберцы силы противовоздушной обороны РФ якобы сбили дрон, похожий на украинский беспилотник "Бобер". Тогда мэр Москвы Сергей Собянин отрапортовал, что вражеский дрон успешно обезвредили.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Однако собеседник медиа эту информацию не подтвердил. По его словам, дрон добрался до места назначения и сейчас идет пожар в цехе научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод" в Люберцах.

"Операция ГУР, все успешно, далее будет", — прокомментировал чиновник профильного министерства ситуацию.

Попадание по стратегическому предприятию неподалеку от Москвы подтвердил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

"Чья это операция и чем, мы не комментируем. Но да, такой факт подтверждается и, соответственно, в очередной раз официальная информация российских властей о том, что что-то сбито и не долетело, является лживо", — сказал Юсов.

Что известно о предприятии "Томилинский электронный завод"

Предприятие занимается разработкой и производством выпрямительных и СВЧ диодов различной мощности, интегральных микросхем, модулей и сборок. Отметим, что на это общество с ограниченной ответственностью Украина уже наложила санкции. Ограничения были применены после соответствующего указа президента Владимира Зеленского от 22 апреля 2023 года.

В комментарии "Обозревателю" Андрей Юсов также раскрыл некоторые детали пожара на заводе в Подмосковье. По предварительной информации, огонь мог привести к потере россиянами компонентов для крылатых ракет "Калибр" и комплектующих к ним.

Томилинский электронный завод расположен в подмосковных Люберцах Фото: Скриншот

Напомним, 1 сентября в подмосковной деревне Морозово Раменского района силы противовоздушной обороны России уничтожили дрон, похожий на украинский беспилотный летательный аппарат "Бобер". Ссылаясь на свидетельства очевидцев, СМИ информации сообщило о том, что около 6:47 в районе деревни Морозово был замечен дрон самолетного типа. Через короткий промежуток времени его удалось уничтожить в районе подмосковного города Люберцы. Медиа даже опубликовало соответсвующее видеокадры.

В этот же день в трех областях России прогремели взрывы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силам ПВО якобы удалось уничтожить воздушную цель, но более 40 рейсов в аэропортах пришлось задержать. В Курской области БПЛА повредил админздание и жилой дом.