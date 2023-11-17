Аеропорт "Шереметьєво" заявив про встановлення АІ-системи проти дронів: творці спростували

Представник "Лабораторії Касперського" каже, що технологію ще не впровадили, до того ж вона не врятує від ударів військових безпілотників.

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Керівництво московського аеропорту "Шереметьєво" заявило про запуск системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) "ЄНОТ-СД" зі штучним інтелектом, яка може розпізнавати дрони та захищати інфраструктуру. Агентство Business Insider спростовує цю інформацію, посилаючись на представника компанії "Лабораторія Касперського", яка нібито розробила "розумну" систему управління.

Генеральний директор АТ "МАШ" Михайло Василенко представив систему комплексної безпеки аеропорту Шереметьєво, яка включає захист від БПЛА цивільного типу, захист від зграй птахів і наземну охорону периметра. Новітні розробки були представлені Міністру транспорту РФ Віталію Савельєву, керівнику Росавіації Дмитру Ядрову та заступнику начальника Управління Президента РФ із забезпечення діяльності Державної ради РФ Олександру Юрчику.

Як передає агентство "РИА Новости", посилаючись на пресреліз від "Шереметьєво", система "ЄНОТ-СД" застосовуватиметься з використанням програмного забезпечення "Лабораторії Касперського", а розроблений компанією штучний інтелект зможе розрізняти й класифікувати об'єкти за типами: птах, БПЛА, літак, людина або машина. Характеристика дає змогу застосовувати засоби придушення тільки на БПЛА, виключаючи вплив на повітряні судна.

Однак, як пише портал Business Insider, представник "Лабораторії Касперського" спростував це повідомлення. Він заявив, що така система захисту поки що не використовується в міжнародному аеропорту Шереметьєво і в будь-якому разі не може захистити від військових дронів.

"Повідомлення ЗМІ про встановлення нової системи захисту від дронів "ЄНОТ-СД" у московському аеропорту Шереметьєво, якою керує "Лабораторія Касперського", не відповідають дійсності, — заявив Business Insider представник "Лабораторії Касперського". — Використання такого програмного забезпечення тільки розглядається".

Раніше Фокус повідомляв, що на вежі поруч з аеропортом "Шереметьєво" розмістили систему ППО "Панцир". Черговий російський комплекс розмістили в селі Капустіно поблизу Дмитрівського шосе. Це з'ясувала розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

А 30 жовтня біля аеропорту "Шереметьєво" стався вибух. Представник екстрених служб РФ повідомив, що причиною пожежі на АЗС біля аеропорту "Шереметьєво" стала розгерметизація місткості з пропаном.

На початку жовтня 2023 року мер Москви заявив про атаку БПЛА на російську столицю. Тоді вперше в московських аеропортах оголосили план "Ковер" через атаки українських дронів.