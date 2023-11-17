Дрони в кожному дворі: експерт розповів до чого потрібно готуватися Україні

Ефективність безпілотників переважає артилерійські системи, при цьому вони коштують в десятки разів дешевше, розповів експерт.

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Якщо прогнози західних аналітиків про війну в Україні ще на пʼять років підтвердяться, війна може перейти в позиційну з локальними бойовими діями, але меншої інтенсивності, як, наприклад, це було у 2017-2021 роках в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт Іван Ступак у матеріалі "Війна на пʼять років. Чи готова Україна до тривалих боїв та на які зміни варто чекати".

"На цей період необхідно забезпечити збільшення виробництва безпілотних систем, умовно збирати дрони в кожному дворі. На сьогодні ефект від безпілотників значно вище навіть, ніж в артилерії, при цьому вони мають суттєво нижчу ціну. Снарядів немає, значить треба їх замінити безпілотниками. За моїми підрахунками, тільки 13 листопада близько 80% техніки ворога було знищено за допомогою FPV-дронів", — говорить експерт.

За словами Ступака, треба бути обʼєктивним, пʼять років війни ми не витримаємо, Україна не має стільки людського ресурсу, техніки та озброєнь. В Росії цей потенціал більший в рази, Кремль пішов ва-банк — головне отримати перемогу, а що буде потім їх не цікавить. Бюджет на силовий блок та армію на наступний рік вже збільшено до 105 млрд євро, при цьому значно скорочено видатки на соціальну сферу.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Війна на пʼять років. Чи готова Україна до тривалих боїв та на які зміни варто чекати".