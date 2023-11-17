Дроны в каждом дворе: эксперт рассказал к чему нужно готовиться Украине

Эффективность беспилотников превосходит артиллерийские системы, при этом они стоят в десятки раз дешевле, рассказал эксперт.

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Если прогнозы западных аналитиков о войне в Украине еще на пять лет подтвердятся, война может перейти в позиционную с локальными боевыми действиями, но меньшей интенсивности, как, например, это было в 2017-2021 годах в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Иван Ступак в материале "Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать".

"На этот период необходимо обеспечить увеличение производства беспилотных систем, условно собирать дроны в каждом дворе. На сегодня эффект от беспилотников значительно выше даже, чем в артиллерии, при этом они имеют существенно более низкую цену. Снарядов нет, значит надо их заменить беспилотниками. По моим подсчетам, только 13 ноября около 80% техники врага было уничтожено с помощью FPV-дронов", — говорит эксперт.

По словам Ступака, надо быть объективным, пять лет войны мы не выдержим, у Украины нет столько человеческого ресурса, техники и вооружений. У России этот потенциал больше в разы, Кремль пошел ва-банк — главное получить победу, а что будет потом их не интересует. Бюджет на силовой блок и армию на следующий год уже увеличен до 105 млрд евро, при этом значительно сокращены расходы на социальную сферу.

Больше читайте в материале Фокуса "Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать".