Український FPV-дрон за ₴22 тисячі знищує танки ЗС РФ на мільйони доларів (відео)

Виробники дрона "Грім" переконані, що він "змінює правила гри" на передовій. Серед "впольованих" ним одиниць техніки — танк Т-84 за $3-4 мільйони.

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Український дрон знищує техніку ЗС РФ, ціна якої значно перевищує його вартість. Відповідними даними поділилась пресслужба благодійного фонду "Небо перемоги" 27 листопада.

"Наш FPV-дрон "Грім" за 22 тисячі гривень щодня ліквідує ворожу техніку на мільйони доларів", — заявили в фонді.

Пресслужба опублікувала відео, на якому зафіксовані влучання "Грому" у такі російські танки:

Т-84 за 3-4 мільйони доларів;

Т-80 за 2,2-4 мільйони доларів;

Т-62 за понад 300 тисяч доларів;

Т-90 за до 4,5 мільйона доларів;

Т-72 за від 500 тисяч до 3 мільйонів доларів.

"Ефективність вражає! FPV-дрони дійсно змінюють правила гри на фронті", — додали у фонді.

FPV-дрон "Грім": що про нього відомо

За даними виробників, "Грім" вже уразив понад 150 ворожих цілей. На фронт передали 447 таких БПЛА.

Український дрон "Грім" Фото: Скрін відео

Характеристики "Грому":

дальність польоту — до 12 кілометрів;

вага бойової комплектації — до 2 кілограмів;

максимальна висота польоту — до 3000 метрів;

розмір — 480х410 міліметрів;

акумулятор — LIION/8000 mAh;

відеосистема — цифрова/аналогова;

час розгортання — 5 хвилин.

Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ показали, як ліквідували за допомогою українського дрона ворожий УАЗ. Військові припустили, що БПЛА влетів у паливний бак машини.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що в Україні здатні виробляти десятки тисяч безпілотників. З його слів, Сили оборони можуть щодня запускати по цілях ЗС РФ по 300 дронів.