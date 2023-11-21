Український дрон "Лелека" забезпечили "хитрою" технологією: тепер ЗС РФ його складніше збити

Модифікацію Leleka LR розробили виходячи із запиту української артилерії, якій був необхідний БПЛА, здатний літати дуже часто, довго і далеко.

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Один із найкращих розвідувальних українських безпілотників "Лелека" постійно модернізується і його оснащують системами з використанням нестандартних частот для кращої радіолокаційної боротьби (РЕБ), однак і армія РФ постійно шукає способи його виявити і збити. Про це в інтерв'ю агентству УНІАН розповів співробітник Центру підготовки пілотів із позивним "Орфей".

Дрон Leleka LR (long range — довга дистанція), як і будь-яка безпілотна система в умовах війни, потребує покращень, а нова версія, зібрана за стандартами НАТО за межами України, отримала поліпшену систему захисту від придушення. Подібні технології застосовуються на літаках (SRP-антени) і використовують нестандартні частоти, які раніше в Україні ніхто не використовував.

Для російських підрозділів РЕБ — це новинка, вони ще не навчилися з цим працювати, каже фахівець. Однак і війська країни-агресора не сидять на місці й постійно шукають способи розкрити частоти, щоб протидіяти українським безпілотникам.

"Якщо постійно використовувати нестандартні канали зв'язку, якщо їх постійно змінювати, якщо постійно модифікувати техніку, ворогові буде складніше їй протидіяти, — каже "Орфей". — Суть нинішньої війни: кожен один одного постійно намагається здивувати, зробити якусь несподіванку, щоб перебудувати свою систему радіоелектронної розвідки".

Нагадаємо, що безпілотник Leleka LR розробили, виходячи із запиту української артилерії, для якої був необхідний БПЛА, здатний літати дуже багато, дуже довго, дуже далеко і мати стабільний зв'язок. Тож цей український "птах" може перебувати в повітрі до 4-х годин. А дальність каналу зв'язку в нього — до 90 км у режимі реального часу.

На борту дрона встановлений оптичний модуль з 25-кратний оптичним зумом і 4-кратний цифровий зум. Присутні цифрові алгоритми обробки відео, а оператор має змогу стежити за статичними об'єктами, і літак самостійно утримуватиме об'єкт у центрі кадру. Це дуже зручно для коригування артилерії.

Характерною особливістю Leleka LR є швидка і зручна посадка та час підготовки повторного пуску. Менше ніж через 5 хвилин "пташка" вже перебуває в повітрі. Робоча висота дрона становить 1200-1700 м. Але він може підійматися до 3000 м.

Раніше Фокус розповідав, що в Мінцифри розповіли про завершення випробувань дрона Backfire. За словами міністра цифрової трансформації Федорова, залишилося пройти кілька кроків, щоб новий ударний дрон почали офіційно купувати для ЗСУ. Виробники готові до серійного виробництва.