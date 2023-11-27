Україна може запускати по 300 дронів щодня по стратегічних об'єктах РФ, – оглядач (відео)

Військовий експерт Олексій Гетьман наголосив, якщо Укроборонпром виготовляє десять тисяч дронів на місяць, це означає, що сотні БПЛА в день можна запускати по Росії.

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Українські виробники здатні випускати десятки тисяч безпілотників, що дозволить запускати по 300 дронів щодня по аеродромах ворога, їхніх заводах та стратегічних цілях. Військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі "Ми-Україна" повідомив подробиці.

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Атаку БПЛА по російських об'єктах не можна назвати помстою, адже Росія вже півтора року намагається знищили інфраструктуру України. З його слів, Україна відповідає асиметрично, оскільки намагається захистити свою інфраструктуру.

Як зазначив військовий експерт, фахівці оцінили ситуацію щодо виробництва дронів та зазначили, що можна виготовляти десятки тисяч дронів на місяць, а можливо, навіть й 30 тисяч одиниць. З його слів, завдяки виготовленню з простої деревини безпілотники отримують здатність бути практично непомітними.

"Якщо десять тисяч на місяць Укроборонпром робить, це означає, що по 300 в день можна запускати", – повідомив фахівець.

Удари БПЛА по Росії

У ніч із 25 на 26 листопада безпілотні літальні апарати атакували декілька областей Росії. Міноборони РФ заявило про нібито збиття безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій і Брянській областях. Пізніше у військовому відомстві окупантів повідомили щодо знищення ще декількох БПЛА в Брянській, Смоленській і Тульській областях.

У соцмережах повідомили, Смоленський авіазавод атакували невідомі БПЛА. Завдяки засобам РЕБ, як повідомляють російські ЗМІ, було знешкоджено безпілотник, що впав на підприємство та пошкодив дах і балку перекриття.

У ГУР підтвердили причетність до атаки безпілотників по РФ. Видання "РБК-Україна" з покликанням на джерела в спецслужбах повідомило, що атака дронів на російські об'єкти розпочалася о 3:30 і завершилася о 9:20. Дрони запустили по військових об'єктах Москви й області, у Тулі та Смоленську.

Нагадаємо, 27 листопада аналітик оцінив удари БПЛА по окупантах. Дрони, як вважає Олександр Мусієнко, мають відповідати певним технічним умовам стосовно дальності польоту, здатності уникати дії засобів РЕБ, ППО, а конкуренція між компаніями лише піде на користь.