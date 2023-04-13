Росіяни активно використовують FPV-Дрони проти ЗСУ: які тактики вони застосовують

Переламати хід війни зможе сторона, яка першою налагодить виробництво дешевих БПЛА-камікадзе у великій кількості, вважають аналітики.

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Росіяни почали масово виготовляти та застосовувати FPV-дрони на війні в Україні. Видання Defence Express розповіло про нові моделі та тактики застосування таких апаратів.

В Україні FPV-дрони мають високу популярність завдяки дешевизні та ефективності роботи на полі бою. Багато українських волонтерів займаються збиранням літальних апаратів з китайських комплектуючих для гоночних квадрокоптерів, які потім оснащують вибухівкою або боєприпасами.

Російські інженери намагаються не відставати від них і пропонують армії країни-агресора свої рішення, деякі з них є досить оригінальними. Аналітики вважають, що перевагу може отримати сторона, яка першою запустить масове виробництво з найменшою собівартістю, а також знайде ефективні способи боротьби з ворожими БПЛА.

Нещодавно стало відомо, що росіяни випробовують квадрокоптери, озброєні протипіхотними мінами МОН-50. Такі дрони-камікадзе повинні вибухати за командою оператора за допомогою дистанційного електричного детонатора.

Дрон з міною МОН-50 Фото: Telegram

Як зазначає Defence Express, подібну технологію вже використовують турецькі ударні дрони Kargu від компанії STM. Крім бойової частини, вони оснащені системою автоматичного наведення на ціль, що значно спрощує роботу оператора. Російські дрони такого не мають, але вони від цього не менш небезпечні.

Ще умільці з ЗС РФ додумалися використовувати дрони як ретранслятор зв'язку. Вони прикрутили до комерційного коптера DJI Mavic невеликий прилад та антени, щоб збільшити дальність польоту інших безпілотників та посилити сигнали.

Дрон із російським рестранслятором зв'язку Фото: Военное обозрение

Дійшло до того, що в Росії намагаються централізовано виробляти ударні FPV-дрони. Нещодавно вони представили свої коптери під назвою "Бінокль", які зібрані з китайських комплектуючих. Міноборони РФ також повідомляло про застосування російськими підрозділами ВДВ дронів-камікадзе "Бумеранг". Експерти захопили один із таких пристроїв і виявили в ньому деталі з того ж Китаю.

Російський дрон-камікадзе "Бумеранг" Фото: Facebook

У березні стало відомо, що хлібозавод у Тамбові збирає для ЗС РФ бойові дрони за $450. Вони використовують виробничі потужності, щоб випускати по 200 коптерів вартістю близько $455.

Тим часом завод в Одесі випускає по 500 дронів на місяць вартістю від $50 до $1000. Українські військові вже застосовують безпілотники для ведення розвідки та завдання ударів.