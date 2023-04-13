Россияне активно используют FPV-дроны против ВСУ: какие тактики они применяют

Переломить ход войны сможет сторона, которая первой наладит производство дешевых БПЛА-камикадзе в больших количествах, считают аналитики.

Related video

Россияне начали массово изготавливать и применять FPV-дроны на войне в Украине. Издание Defence Express рассказало о новых моделях и тактиках применения таких аппаратов.

В Украине FPV-дроны имеют высокую популярность благодаря дешевизне и эффективности работы на поле боя. Многие украинские волонтеры занимаются сборкой летательных аппаратов из китайских комплектующих для гоночных квадрокоптеров, которые затем оснащают взрывчаткой или боеприпасами.

Российские инженеры стараются не отставать от них и предлагают армии страны-агрессора свои решения, некоторые из них оказываются довольно оригинальными. Аналитики считают, что преимущество может получить та сторона, которая первая запустит массовое производство с наименьшей себестоимостью, а также найдет эффективные способы борьбы с вражескими БПЛА.

Недавно стало известно, что россияне испытывают квадрокоптеры, вооруженные противопехотными минами МОН-50. Такие дроны-камикадзе должны взрываться по команде оператора с помощью дистанционного электрического детонатора.

Дрон с миной МОН-50 Фото: Telegram

Как отмечает Defence Express, подобную технологию уже используют турецкие ударные дроны Kargu от компании STM. Помимо боевой части, они оснащены системой автоматического наведения на цель, которая значительно упрощает работу оператора. У российских дронов такого нет, но они от этого не менее опасны.

Еще умельцы из ВС РФ додумались использовать дроны в качестве ретранслятора связи. Они прикрутили к коммерческому коптеру DJI Mavic небольшой прибор и антенны, чтобы увеличить дальность полета других беспилотников и усилить сигналы.

Дрон с российским рестранслятором связи Фото: Военное обозрение

Дошло до того, что в России пытаются централизовано производить ударные FPV-дроны. Не так давно они представили свои коптеры под названием "Бинокль", которые собраны из китайских комплектующих. Минобороны РФ также сообщало о применении российскими подразделениями ВДВ дронов-камикадзе "Бумеранг". Эксперты захватили одно из таких устройств и обнаружили в нем детали из того же Китая.

Российский дрон-камикадзе "Бумеранг" Фото: Facebook

В марте стало известно, что хлебозавод в Тамбове собирает для ВС РФ боевые дроны за $450. Они используют производственные мощности, чтобы выпускать по 200 коптеров стоимостью около $455.

Тем временем, завод в Одессе выпускает по 500 дронов в месяц стоимостью от $50 до $1000. Украинские военные уже применяют беспилотники для ведения разведки и нанесения ударов.