Хлебозавод в Тамбове собирает для ВС РФ боевые дроны за $450: раскрыты характеристики

Руководство уверяет, что предприятие делает по 200 квадрокоптеров в месяц, печатая детали на 3D-принтерах.

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На хлебокомбинате в городе Тамбов (РФ) начал собирать боевые дроны "Бекас" для армии России. Об этом пишет российское медиа Life Shot, корреспонденты которого побывали на предприятии.

Сначала сотрудники "Тамбовского хлебокомбината" передавали волонтерам средства на дроны или покупали их сами, передавая ВС РФ, но в какой-то момент решили, что могут делать летательные аппараты с помощью заводского оборудования. Теперь на заводе якобы в месяц собирают по 200 квадрокоптеров под со средней стоимостью 35 тысяч рублей каждый ($455). Они летают со скоростью 65 км/ч, а одного заряда аккумулятора хватает на 15 минут работы, в комплекте с БПЛА поставляется запасной.

"Технические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым военнослужащими, они более дешевы в производстве, если сравнивать с дронами, которые закупаются уже готовыми", — заявил первый заместитель гендиректора "Тамбовского хлебокомбината" Александр Рудик.

Как он утверждает, технические специалисты завода сами делают раму для квадрокоптера, а также печатают на 3D-принтерах держатели для полезной нагрузки: камер, антенн, систем сброса боеприпасов. Александр Рудик не уточнил, откуда инженеры берут электронику, запрещенную антироссийскими санкциями, однако показал пульт и очки виртуальной реальности, которые используются для управления FPV-дронами.

В начале марта российские инженеры пообещали поставить военным ударно-разведывательные дроны РУД-7. Они уверяют, будто такой БПЛА способен летать в радиусе 10 км от оператора и поднимать боеприпасы весом до 2 кг.

Недавно россияне похвастались дронами-камикадзе против танков Leopard. КБ "Спектр" отчиталась, что потратило на разработку около $52 тысяч, хотя в Украине такие беспилотники собирают за $500 из китайских деталей.