В РФ "изобрели" дроны за $52 тыс. против танков Leopard. В Украине такие стоят $500

Российские инженеры оценили свое творение в $33,5 тысячи за единицу, а на разработку у них ушло более $52 тыс.

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Конструкторское бюро "Спектр" из Новосибирска сообщило об успешных испытаниях дрона-камикадзе для уничтожения танков Leopard. Подробностями поделился исполнительный директор организации Андрей Братеньков, передает российский сайт BFM.

Пока западные партнеры передают Украине немецкие танки Leopard, обладающие хорошей защитой и боевой мощью, россияне ищут способы для борьбы с ними. Они считают, будто надежным средством против тяжелой бронетехники станут FPV-дроны с полезной нагрузкой до 1 кг.

По словам Андрея Братенькова, за последние полтора месяц разработчики доработали дроны, чтобы они могли поднимать гранаты и другие "поражающие элементы". Они также сделали макеты брони и провели огневые испытания в присутствии российских военнослужащих.

"Показали военным, в чем эффективность этой техники. Наши дроны более пригодные и ресурсные, чем широко распространенные китайские DJI. Мы показали свою технику в действии, с нашими доводами военные эксперты согласны. Теперь все зависит от денег", — заявил руководитель бюро.

По его словам, на разработку БПЛА сотрудники "Спектра" потратил уже около 4 млн рублей (более $52 тысяч), а теперь ищет новые источники финансирования. Стоимость серийного образца оценили в 2,5 млн рублей (около $33,5 тыс.). При этом на снимке, предоставленном СМИ, запечатлен обычный FPV-квадрокоптер, собранный из китайских комплектующих и вооруженный противопехотной осколочной гранатой, которая не грозит современным танкам типа Leopard.

Непонятно, куда именно российские инженеры потратили столько денег, ведь украинские энтузиасты собирают подобные ударные дроны за $200-$500 в зависимости от модификации. Андрей Братеньков признался, что КБ пока даже не закупило комплектующие для серийного производства.

Ранее в КБ "Спектр" заявили, что разработали дрон-камикадзе, пробивающий 100 мм брони. Они утверждают, будто этого достаточно для уничтожения Leopard и других танков НАТО. При этом толщина брони у Leopard 2A5 и более поздних версий достигает 150 мм.

Двадцатого марта стало известно, что Украина получила восемь танков Leopard 2A4 от Норвегии. Их доставили транспортным самолетом Ан-124-100М авиалиниями "Антонов".