У РФ "винайшли" дрони за $52 тис. проти танків Leopard. В Україні такі коштують $500

Російські інженери оцінили свій витвір у $33,5 тисяч за одиницю, а на розробку у них пішло понад $52 тис.

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Конструкторське бюро "Спектр" із Новосибірська повідомило про успішні випробування дрона-камікадзе для знищення танків Leopard. Подробицями поділився виконавчий директор організації Андрій Братеньков, передає російський сайт BFM.

Поки західні партнери передають Україні німецькі танки Leopard, які мають гарний захист і бойову силу, росіяни шукають способи боротьби з ними. Вони вважають, що надійним засобом проти важкої бронетехніки стануть FPV-дрони з корисним навантаженням до 1 кг.

За словами Андрія Братенькова, за останні півтора місяць розробники доопрацювали дрони, щоб вони могли піднімати гранати та інші "елементи ураження". Вони також зробили макети броні та провели вогневі випробування у присутності російських військовослужбовців.

"Показали військовим, у чому ефективність цієї техніки. Наші дрони більш придатні та ресурсні, ніж широко поширені китайські DJI. Ми показали свою техніку у дії, з нашими доводами військові експерти згодні. Тепер все залежить від грошей", — заявив керівник бюро.

За його словами, на розробку БПЛА співробітники "Спектру" витратили вже близько 4 млн рублів (понад $52 тисяч), а тепер шукають нові джерела фінансування. Вартість серійного зразка оцінили в 2,5 млн. рублів (близько $33,5 тис.). При цьому на знімку, наданому ЗМІ, відображено звичайний FPV-квадрокоптер, зібраний з китайських деталей для комплектування та озброєний протипіхотною осколковою гранатою, яка не загрожує сучасним танкам типу Leopard.

Незрозуміло, куди саме російські інженери витратили стільки грошей, адже українські ентузіасти збирають подібні ударні дрони за $200-500 в залежності від модифікації. Андрій Братеньков зізнався, що КБ поки що навіть не закупило деталі для комплектування для серійного виробництва.

Раніше в КБ "Спектр" заявили, що розробили дрон-камікадзе, що пробиває 100 мм броні. Вони стверджують, що цього достатньо для знищення Leopard та інших танків НАТО. При цьому товщина броні у Leopard 2A5 і пізніших версій досягає 150 мм.

Двадцятого березня стало відомо, що Україна отримала вісім танків Leopard 2A4 від Норвегії. Їх доставили транспортним літаком Ан-124-100М авіалініями "Антонов".