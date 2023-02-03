У Росії заявили про створення БПЛА, здатного знищувати танки Leopard: що відомо

Російські інженери вважають, що корисного навантаження дрона вистачить для пробиття 100-міліметрової броні, але він ще не пройшов випробування.

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Конструкторське бюро "Спектр" із Новосибірська заявило про створення дрона здатного знищувати німецькі танки Leopard. Подробиці виконавчий директор підприємства Андрій Братеньков розповів російському виданню "Комсомольська правда".

За його словами, безпілотник може нести озброєння, яке пробиває броню завтовшки понад 100 міліметрів. Цього нібито достатньо для знищення важкої бойової техніки НАТО, як Leopard. Варто зазначити, що товщина броні корпусу танка Leopard 1 становить 100 мм, а у Leopard 2A5 і пізніших моделях, за оцінками солдатів німецької армії, становить 150 мм.

Андрій Братеньков додав, що фахівці "Спектру" покращили і масштабували безпілотник, здатний підіймати корисне навантаження вагою до 1 кг: дві гранати або чотири "неймовірні елементи", які планують вибрати за підсумками вогневих випробувань.

Вартість серійного зразка оцінюють у 2,5 млн рублів (близько $33,5 тис.). Виробництво "Спектр" обіцяє запустити у Новосибірську після отримання фінансування чи державного замовлення.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалив постачання танків Leopard 2 Україні. Фокус писав, скільки західної техніки можуть отримати ЗСУ та від кого.

Вже наступного дня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що ЗС РФ відправлять на передову російські роботи "Маркер", здатні знищувати танки Leopard та Abrams. За його словами, дрони отримають електронний каталог зображень, з якими звірятимуться для автоматичного визначення цілей та наступної атаки.

З'явилася інформація, що уряд Німеччини вирішив передати Україні 88 старих танків Leopard 1. Машини повинні відремонтувати перед постачанням, ось тільки боєприпаси до них більше не виробляють, хоча певна кількість є у Бразилії.