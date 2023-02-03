Уряд ФРН вирішив передати Україні 88 танків Leopard 1, але є проблема, — ЗМІ

За інформацією журналістів, старі бойові машини перед відправленням відремонтують на суму 100 млн євро. Проте головна проблема танків у тому, що боєприпаси до них більше не виробляються.

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Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передавання Києву такого виду озброєння. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Берлін схвалив плани німецького виробника зброї продати стару техніку після ремонту на суму 100 млн євро. Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси до Leopard 1 більше не виробляються. Снаряди мають інший калібр, ніж у більш нових танків Leopard 2, які також очікують в Україні.

У виданні зазначають, що прохання Німеччини до Бразилії передати велику кількість снарядів для Leopard 1 не увінчалося успіхом.

Крім того, дефіцит боєприпасів може виникнути під час постачання самохідних зенітних установок Gepard. Снаряди до них виробляють у Швейцарії, а країна й досі відмовлялася схвалити реекспорт в Україну, пояснюючи це своїм нейтралітетом. Проте деякі швейцарські законодавці наполягають на тому, щоб країна переглянула свою позицію.

Що відомо про танки Leopard 1?

Leopard 1 — основний бойовий танк, який був розроблений і вироблявся в Західній Німеччині, його взяли на озброєння у 1965 році. Вважалося, що сучасні високоефективні кумулятивні боєприпаси зменшать значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневреності машини.

Нагадаємо, 3 лютого у виданні Süddeutsche Zeitung також писали, що ФРН хоче відправити Україні не лише танки Leopard 2, а й попередні моделі Leopard 1, їх кількість становитиме 139 одиниць. Також німецька влада веде переговори з Катаром про купівлю 15 установок Gepard для передавання ЗСУ.

2 лютого ЗМІ повідомляли, що Швейцарія може допомогти з військовою технікою України. За інформацією журналістів, країна безпосередньо не зможе передавати танки через свій нейтралітет. Однак влада може продавати свої Leopard двом країнам-донорам, щоб заповнити передані машини.

Раніше, 28 січня, бразильське видання Folha de S.Paulo повідомило, що Бразилія відмовилася передавати Україні боєприпаси до танків, щоб "не провокувати РФ". За інформацією журналістів, запит на передавання боєприпасів надійшов від Німеччини. За одну партію зброї країна могла одержати майже $5 млн.