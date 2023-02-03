ФРН може дозволити передати Україні зі складів 139 танків Leopard 1 та Leopard 2, — ЗМІ

Керівництво країни, як стверджують журналісти, паралельно веде переговори з Катаром щодо купівлі 15 зенітних самохідних установок Gepard, які також будуть передані на потреби ЗСУ.

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Уряд Німеччини розглядає можливість передавання Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1 безпосередньо зі складів виробника. Про це повідомляє телеканал N-TV із посиланням на видання Süddeutsche Zeitung.

За даними журналістів, уряд ФРН хоче відправити Україні не лише танки Leopard 2, а й попередні моделі Leopard 1, які можуть узяти прямо зі складів виробника.

Єдина проблема, з якою можуть зіткнутися чиновники, це закупівля боєприпасів для старішої модифікації бойової техніки.

"Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft хочуть підготувати десятки танків Leopard 1, і могли б поставити їх Україні для боротьби з Росією. Однак, згідно зі звітом, досі спостерігаються проблеми із закупівлею боєприпасів. Бразилія відхилила запит Німеччини на продаж танкових боєприпасів. Джерела кажуть, що йшлося про БК для Leopard. Крім зенітних самохідних установок Gepard, Бразилія також має основні бойові танки Leopard 1 німецького виробництва", — йдеться у матеріалі журналістів.

Виробник Rheinmetall загалом може відправити в Україну 139 танків Leopard 1 і Leopard 2. Менш ніж за рік, як зазначають автори, компанія надала зі своїх запасів 22 одиниці техніки, тому журналісти запитують, у які терміни решта партії озброєння буде доставлена на потреби української армії.

"29 танків федерального уряду мають бути готові навесні", — додали автори у своєму матеріалі.

Крім цього, як пише видання Süddeutsche Zeitung, влада ФРН розглядає можливість купівлі у Катару самохідних установок Gepard, які планують передати Україні. Переговори про закупівлю 15 ЗСУ, за словами журналістів, відновилися одразу після завершення Чемпіонату світу з футболу.

На день раніше, 2 лютого, агентство Bloomberg повідомило, що Швейцарія може надати Україні військову допомогу. Безпосередньо країна передавати танки не зможе через нейтралітет, але Leopard 2 можуть продаватися країнам-донорам, через які бойова техніка поставлятиметься на потреби ЗСУ.

2 лютого німецькі ЗМІ також назвали три причини, через які канцлер ФРН Олаф Шольц відмовлявся передати Україні танки.