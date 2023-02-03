ФРГ может разрешить передать Украине со складов 139 танков Leopard 1 и Leopard 2, — СМИ

Руководство страны, как утверждают журналисты, параллельно ведет переговоры с Катаром о покупке 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые также будут переданы на нужды ВСУ.

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Правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1 прямо со складов производителя. Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

По данным журналистов, правительство ФРГ хочет отправить Украине не только танки Leopard 2, но и предыдущие модели Leopard 1, которые могут взять прямо со складов производителя.

Единственная проблема, с которой могут столкнуться чиновники, это закупка боеприпасов для более старой модификации боевой техники.

"Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft хотят подготовить десятки танков Leopard 1, и могли бы поставить их Украине для борьбы с Россией. Однако, согласно отчету, до сих пор наблюдаются проблемы с закупкой боеприпасов. Бразилия отклонила запрос Германии на продажу танковых боеприпасов. Источники говорят, что речь шла о БК для Leopard. Помимо зенитных самоходных установок Gepard, Бразилия также имеет основные боевые танки Leopard 1 немецкого производства", — говорится в материале журналистов.

Производитель Rheinmetall в общей сложности может отправить в Украину 139 танков Leopard 1 и Leopard 2. Менее чем за год, как отмечают авторы, компания предоставила из своих запасов 22 единицы техники, поэтому журналисты задаются вопросом, в какие сроки остальная партия вооружения будет доставлена на нужды украинской армии.

"29 танков федерального правительства должны быть готовы весной", — добавили авторы в своем материале.

Помимо этого, как пишет издание Süddeutsche Zeitung, власти ФРГ рассматривают возможность покупки у Катара самоходных установок Gepard, которые планируют передать Украине. Переговоры о закупке 15 ЗСУ, по словам журналистов, возобновились сразу после завершения Чемпионата мира по футболу.

Днем ранее, 2 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария может оказать Украине военную помощь. Напрямую страна передавать танки не сможет из-за нейтралитета, но Leopard 2 могут продаваться странам-донорам, через которые боевая техника будет поставляться на нужды ВСУ.

2 февраля немецкие СМИ также назвали три причины, по которым канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался передать Украине танки.