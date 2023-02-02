Нейтральна Швейцарія розглядає можливість допомоги Україні танками, – Bloomberg

Безпосередньо українській армії не можуть виділяти танки через нейтралітет, від якого країна не готова відмовитися. Однак вони можуть продавати свої Leopard двом країнам-донорам, щоб заповнити передані машини.

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У Швейцарії дебатують про можливу передачу країнам-донорам танків Leopard 2, якщо вони передали свої машини Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Безпосередньо Швейцарія не може передавати Україні танки через свій нейтралітет, тому в країні розглядають питання передачі до третіх країн, щоб вони вже відправили свої запаси бронетехніки. На зберіганні Швейцарія має майже 100 законсервованих Leopard 2, їх планували вивести з експлуатації.

Європейські країни анонсували передачу Україні танків Leopard 2. Щоб заповнити передану техніку, Швейцарія може продавати машини за символічну суму Польщі, Чехії та Словаччини. Депутати парламенту обговорюють це питання. Також 2 лютого розглянуть питання постачання боєприпасів швейцарського виробництва до України.

"Ми не можемо відмовитися від швейцарського нейтралітету, але нам потрібно поговорити про те, які ми маємо можливості для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія", — каже Мая Рінікер зі Вільної демократичної партії Швейцарії.

У виданні зазначають, що навіть такі переговори є історичним зрушенням. Понад 50 відсотків населення виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну.

Нагадаємо, видання WP перерахувало бронетехніку, яку отримає Україна від західних партнерів. У списку танки, БМП, БТРи, броньовики, артилерія та САУ.

31 січня повідомлялося, що Польща вдвічі скоротить час навчання українських танкістів на Leopard 2 із 10 до 5 тижнів.