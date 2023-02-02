"Змінить баланс на полі бою": WP перерахували бронетехніку, яку отримає Україна (фото)

Західні союзники України переглянули свої побоювання щодо "ескалації конфлікту" у разі передачі сучасних танків, БТР та БМП. Тому ЗСУ отримають озброєння для заміни та посилення існуючих зразків.

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Новий етап західної військової допомоги може змінити баланс на полі бою в Україні. The Washington Post назвали, яку зброю отримає українська армія.

На тлі побоювань про новий наступ РФ союзники України переглянули свої побоювання, що постачання складного озброєння сприятиме "ескалації". Україна здобула довіру західних країн завдяки ефективному використанню HIMARS, Javelin та низки іншого озброєння.

Очікується, що нові зразки озброєння від танків до систем ППО доповнять або навіть багато в чому замінять радянську зброю в ЗСУ. Постачання можуть дати Києву значну перевагу, хоч спершу і треба буде подолати логістичні складнощі.

США передадуть Україні озброєння, яке допоможе у контрнаступі:

90 БТР Stryker

109 БМП Bradley

31 танк M1A2 Abrams

Американські танки, як зазначають у виданні, вважаються одними з найкращих у світі. Вони мають потужний захист та зброю. Однак вони складні в обслуговуванні та експлуатації. Багато в чому через необхідність постачання реактивного палива.

[ + – ] Передача бронетехніки від США

Крім цього, Вашингтон погодився передати батарею ЗРК Patrior, що дозволить перехоплювати балістичні ракети.

Німеччина передає БМП і танки

Німеччина передасть зі своїх запасів танки Leopard 2A6 і БМП Marder. Також вони дали добро на реекспорт танків іншими країнами. Зазначається, що рішення надійшло після дебатів між союзниками про постачання. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, понад 2000 танків Leopard перебувають на озброєнні армій по всій Європі.

[ + – ] Характеристики танків Leopard 2 та БМП Marder

З 1979 року Leopard 2 неодноразово модернізували, що дозволило здобути репутацію одного з найкращих у світі. До того ж він має дизельний двигун, і вони не такі важкі як Abrams.

Польща — PT-91 Twardy та Leopard 2

Польща — це одна з тих країн, які першими почали закликати Німеччину передати танки. Вони зобов'язалися передати 14 танків Leopard 2, а також 30 глибоко модернізованих Т-72 – PT-91 Twardy.

[ + – ] Характеристики Leopard 2 вказано для модифікації 2A6

Зазначається, що Польща стала першою, хто передав сотні радянських танків із початку повномасштабного вторгнення РФ.

[ + – ] Військова допомога Франції [ + – ] Танк Challenger 2

Також Франція передає Україні ББМ AMX-10RC та броньовики Bastion. Крім них ще 2 батареї ЗРК Crotale малого радіусу дії. Великобританія — 14 танків Challenger 2 і 30 САУ AS90.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Данія планує купити 20 застарілих танків Leopard 1.

1 лютого повідомлялося, що Іспанія зможе передати до 6 танків Leopard 2A4 у першій партії.