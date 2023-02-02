Данія планує купити для України 20 застарілих танків Leopard 1, — ЗМІ (відео)

Незважаючи на слабку зброю та бронювання, танки можуть підтримувати наступ ЗСУ, знищуючи позиції ПТРК ворога. Крім цього, Leopard 1 можна передати для посилення тероборони, вважають аналітики.

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Уряд Данії планує викупити 20 списаних танків Leopard 1A5 для передачі їх Україні. Про це повідомляє данське видання OLFI.

Німецька компанія FFG має на складі 100 танків Leopard 1. Вони з'явилися в неї шляхом придбання машин в армії Данії у 2010 році. Їх планували відремонтувати й перепродати.

Тепер Данія може викупити 20 танків і підготувати їх для передачі в Україну протягом 3 місяців. На озброєнні датської армії були танки Leopard 1A3 із 1970-х років. Потім їх модернізували рівня Leopard 1A5 DK. Із озброєння їх повністю зняли у 2005 році, замінивши на сучасні Leopard 2A5 DK.

[ + – ] "Леопарди 1" роблять ставку на швидкість, а не на броню

Leopard 1 був прийнятий на озброєння в 1965 році. Його розробляли виходячи з того, що танки не можуть протистояти ПТРК із кумулятивними снарядами, тому конструктори робили ставку на вогневу міць, а не на бронювання. Танк отримав британську 105-мм гармату L7 і вагу всього 40 тонн, що дало йому високий рівень маневреності. Модернізація рівня 1А5 торкнулася системи управління вогнем. Також було встановлено EMES 18. Машина отримала нові снаряди — бронебійно-підкаліберні. На танк також встановили навісну керамічну броню.

Аналітики вважають, що танк Leopard 1 сильно застарів. Його 105-мм зброя не здатна пробити бронювання російських танків, а вони його пробити зможуть. Однак він може бути корисним Україні як машина підтримки танків для знищення ворожих ПТРК або для утримання другорядних позицій. Також Leopard 1A5 може посилити тероборону.

Нагадаємо, Німеччина хоче швидко замінити танки Leopard 2, які передадуть Україні. Це вимагатиме великих вкладень на закупівлю.

25 січня міністр оборони Німеччини говорив, що перші танки Leopard від Німеччини прибудуть в Україну за три місяці.