Робот "Маркер" ЗС РФ може знищувати танки Abrams і Leopard, — Рогозін

За словами ексглави Роскосмосу, бойова машина отримає образи західних танків і обстрілюватиме їх ракетами.

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Російський бойовий робот "Маркер" зможе знищувати танки Abrams та Leopard, які західні партнери передають Україні. Так інформаційному агентству " РИА Новости " повідомив ексглава "Роскосмосу" та керівник групи радників під назвою "Царські вовки" Дмитро Рогозін.

За його словами, "Маркер" здатний автоматично визначати моделі бойової техніки, звіряючись із вбудованим електронним каталогом. Коли українська армія почне використовувати танки Abrams з США та Leopard з Німеччини, робот отримає їхні образи у видимому та інфрачервоному діапазонах, після чого зможе розпізнавати їх та атакувати протитанковими керованими ракетами.

Дмитро Рогозін додав, що "Маркер" зможе обирати черговість поразки ворожої техніки, залежно від її значущості. Ймовірно, найпріоритетнішими цілями стануть саме західні танки.

Глава "Царських вовків" запевняє, що у лютому на Донбас доставлять чотири робота "Маркер" у двох модифікаціях: ударній та розвідувальній. Спочатку їх планують випробувати на полігоні, а потім відправити на передову, виправивши можливі недоліки.

"Переговорив ще раз з колегами із "Андроїдної техніки" та "Фонду перспективних досліджень", — зазначив Рогозін у Telegram. — "Усі згодні, що наш ударний Маркер за час, що залишився до прибуття в Україну Абрамсів і Леопардів, має бути підготовлений для їхнього знищення разом з екіпажами".

24 січня Дмитро Рогозін розповів "РИА Новости", що "Маркер" має "технічний зір" та "хороше озброєння". Російська армія має намір підготувати групу операторів, які керуватимуть роботами на полі бою. Крім того, вони перевірять роботу бойових машин за умов радіоелектронної боротьби.

Раніше писали, що російський військовий робот "Маркер" має пройти "бойове хрещення" на Донбасі. Як написав Дмитро Рогозін у Telegram 15 січня, автономна техніка за допомогою вбудованого озброєння може вражати цілі на відстані 15 км. До цього "Маркер" охороняв космодром "Східний". Відомо, що машина важить близько трьох тонн, оснащена модулем для запуску БПЛА та іншими видами озброєння.

25 січня Міноборони Німеччини повідомило, що доставить перші танки Leopard в Україну через три місяці. За цей час німці обіцяють максимально швидко навчити українських військових управлінню бойовими машинами.