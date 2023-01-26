Робот "Маркер" ВС РФ может уничтожать танки Abrams и Leopard, — Рогозин

По словам экс-главы Роскосмоса, боевая машина получит образы западных танков и будет обстреливать их ракетами.

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Российский боевой робот "Маркер" сможет уничтожать танки Abrams и Leopard, которые западные партнеры передают Украине. Так информационному агентству "РИА Новости" сообщил экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы советников под названием "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

По его словам, "Маркер" способен автоматически определять модели боевой техники, сверяясь со встроенным электронным каталогом. Когда украинская армия начнет использовать танки Abrams из США и Leopard из Германии, робот получит их образы в видимом и инфракрасном диапазонах, после чего сможет распознавать их и атаковать противотанковыми управляемыми ракетами.

Дмитрий Рогозин добавил, что "Маркер" сможет выбирать очередность поражения вражеской техники в зависимости от ее значимости. Вероятно, наиболее приоритетными целями станут именно западные танки.

Глава "Царских волков" уверяет, что в феврале на Донбасс доставят четыре робота "Маркер" в двух модификациях: ударной и разведывательной. Сначала их планируют испытать на полигоне, а затем отправить на передовую, исправив возможные недостатки.

"Переговорил еще раз с коллегами из "Андроидной техники" и Фонда перспективных исследований", — отметил Рогозин в Telegram. — "Все согласны, что наш ударный Маркер за оставшееся время до прибытия на Украину Абрамсов и Леопардов должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами".

24 января Дмитрий Рогозин рассказал "РИА Новости", что "Маркер" имеет "техническое зрение" и "хорошее вооружение". Российская армия намерена подготовить группу операторов, которые будут управлять роботами на поле боя. Кроме того, они проверят работу боевых машин в условиях радиоэлектронной борьбы.

Ранее писали, что российский военный робот "Маркер" должен пройти "боевое крещение" на Донбассе. Как написал Дмитрий Рогозин в Telegram 15 января, автономная техника с помощью встроенного вооружения может поражать цели на расстоянии 15 км. До этого "Маркер" охранял космодром "Восточный". Известно, что машина весит около 3 тонн, оснащена модулем для запуска БПЛА и другими видами вооружения.

25 января Минобороны Германии сообщило, что доставит первые танки Leopard в Украину через три месяца. За это время немцы обещают максимально быстро обучить украинских военных управлению боевыми машинами.