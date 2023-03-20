Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2A4, чотири БРЕМ та радар (фото)

Поставлена воєнна техніка, вважають норвезькі воєнні, надасть можливість українським захисникам здійснювати наступальні операції для повернення окупованих територій.

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Норвегія 20 березня передала Україні вісім танків Leopard 2A4, чотири броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також один радар контрбатарейної боротьби на базі дволанкового всюдихода. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил Норвегії.

Крім восьми безоплатно переданих танків та машин підтримки, Норвегія виділяє цільові кошти на закупівлю боєприпасів та запасних частин, йдеться у повідомленні. Як заявив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам, для безпеки Норвегії важливо зупинити російську агресію в Україні.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не досягла успіху у своїй агресії проти України", — заявив міністр.

Командир норвезького бронетанкового батальйону Ларс Янсен у зв’язку з цим пояснив, що надання танків Збройним силам України може мати вирішальне значення для повернення завойованих противником позицій. Такі якості, як мобільність, бронювання та здатність вражати цілі на відстані до 4 км, є вкрай важливими при реалізації наступальних операцій.

"Для України отримані як пожертвування танки матимуть вирішальне значення для здатності проводити наступальні операції та відвойовувати окуповані Росією землі", — зазначив Янсен.

Норвежці також повідомляють, що перевезення техніки здійснювалося транспортним літаком Ан-124-100М авіалініями "Антонов". Воєнні додали, що передані машини вже перебувають в Україні.

Нагадаємо, про постачання цієї техніки стало відомо 14 лютого після відповідної заяви Міноборони Норвегії. За словами глави Міноборони країни Бйорна Арілда Грама, війна в Україні наближається до критичної фази, тому вкрай важливо постачати танки.

10 березня прес-служба уряду Норвегії повідомила, що Україна отримає дві наземні системи ППО NASAMS у межах воєнної допомоги країни у співпраці зі США. У публікації було зазначено, що озброєння зарекомендувало себе як ефективний засіб захисту міст та критичної інфраструктури від ворожих обстрілів.