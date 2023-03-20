Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2A4, четыре БРЭМ и радар (фото)

Поставленная военная техника, считают норвежские военные, даст возможность украинским защитникам совершать наступательные операции для возврата оккупированных территорий.

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Норвегия 20 марта передала Украине восемь танков Leopard 2A4, четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также один радар контрбатарейной борьбы на базе двухзвенного вездехода. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Норвегии.

Помимо восьми безвозмездно переданных танков и машин поддержки, Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей, говорится в сообщении. Как заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам, Норвегия для безопасности Норвегии важно остановить российскую агрессию в Украине.

"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддержать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не преуспела в своей агрессии против Украины", — заявил министр.

Командир норвежского бронетанкового батальона Ларс Янсен в связи с этим пояснил, что предоставление танков Вооруженным силам Украины может иметь решающее значение для возврата завоеванных противником позиций. Такие качества, как мобильность, бронирование и способность поражать цели на расстоянии до 4 км, крайне важны при реализации наступательных операций.

"Для Украины полученные в качестве пожертвования танки будут иметь решающее значение для способности проводить наступательные операции и отвоевывать оккупированные Россией земли", — отметил Янсен.

Норвежцы также сообщают, что перевозка техники осуществлялась транспортным самолетом Ан-124-100М авиалиниями "Антонов". Военные добавили, что переданные машины уже находятся в Украине.

Напомним, о поставках данной техники стало известно 14 февраля после соответствующего заявления Минобороны Норвегии. По словам главы Минобороны страны Бьорна Арилда Грама, война в Украине приближается к критической фазе, поэтому крайне важно поставлять танки.

10 марта пресс-служба правительства Норвегии сообщила, что Украина получит две наземные системы ПВО NASAMS в рамках военной помощи страны в сотрудничестве с США. В публикации было отмечено, что вооружение зарекомендовало себя как эффективное средство для защиты городов и критической инфраструктуры от вражеских обстрелов.