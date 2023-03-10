Украина получит от Норвегии два взвода NASAMS (видео)

Во время визита в Украину министр обороны Норвегии Арильд Грамм раскритиковал атаки РФ по гражданской и критической инфраструктуре нашей страны. И признался, что визит в Киев его поразил.

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Норвегия предоставит Украине две наземные системы ПВО NASAMS в сотрудничестве с США. Ранее страна предоставляла оборудование для этого вооружения и участвовала в обучении украинских защитников. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Норвегия предоставит Украине еще две огневые установки NASAMS, ранее такие две системы были предоставлены украинцам США. Прессслужба правительства отмечает, что вооружение зарекомендовало себя как эффективное и улучшившее способность ВСУ защищать города и критическую инфраструктуру от вражеских обстрелов. Кроме того, Норвегия берет на себя и обучение защитников использовать эти системы.

"Украина нуждается в защите от ракетных атак, и Норвегия поможет", — заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Сообщается, что ранее страна уже предоставляла оборудование NASAMS и помогала в обучении эксплуатации этих установок. В Минобороны Норвегии подчеркивают, что поддержка была высоко оценена и помогла в защите от ракетных атак ВС РФ.

"Продолжающиеся российские атаки на украинскую инфраструктуру подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины. Украина неоднократно обращалась к международным партнерам с просьбой предоставить больше и лучших систем ПВО", — объяснил Грамм.

Сегодня норвежский министр обороны встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Украинский лидер поблагодарил правительство, парламент и народ Норвегии за помощь.

"Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень многое для наших солдат, для того чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим", — заявил Зеленский.

Встреча Бьорна Арильда Грама с Владимиром Зеленским 10 марта в Украине

Норвежский чиновник признался, что визит в Киев его поразил. Он упомянул о потерях украинского народа как среди гражданских граждан, так и военных.

"Более года назад российский режим начал войну против Украины. Война имела колоссальные последствия. Погибли десятки тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Значительные части страны превратились в руины. Разруху трудно осознать. Видеть это собственными глазами производит глубокое впечатление", — признался Грамм.

Фото: Министерство обороны Норвегии Фото: Министерство обороны Норвегии Фото: Министерство обороны Норвегии

Недавно Норвегия согласовала многолетнюю программу имени Фритофа Нансена. Согласно ей, страна будет направлять 15 млрд норвежских крон ($1,6 млрд) ежегодно до 2027 года на гуманитарную помощь. В этом году половина суммы гранта будет направлена на военную помощь.

"Норвегия внесла значительный вклад в Украину после вторжения России, и Норвегия продолжит свою помощь в последующие годы", — подчеркнул норвежский министр обороны.

Напомним, план многолетней поддержки Украины норвежский парламент Стортинг утвердил 16 февраля. В общей сложности страна потратит за 5 лет на помощь 75 млрд норвежских крон. Средства пойдут как на военную помощь, так и гражданскую.

Ранее, 14 февраля, Министерство обороны Норвегии приняло предоставление Украине 8 боевых танков Leopard 2 и 4 специальных танков (мостоукладчиков или инженерных машин). Бьорн Арильд Грам тогда заявил, что война в Украине "приближается к критической фазе" и стране необходима существенная поддержка.