Україна отримає від Норвегії два взводи NASAMS (відео)

Під час візиту в Україну міністр оборони Норвегії Арільд Грам розкритикував атаки РФ по цивільній та критичній інфраструктурі нашої країни. І зізнався, що візит до Києва його вразив.

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Норвегія надає Україні дві наземні системи ППО NASAMS у співпраці зі США. Раніше країна надавала обладнання для цього озброєння та брала участь у навчанні українських захисників. Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Норвегія надасть Україні ще дві вогневі установки NASAMS, раніше такі ж дві системи були надані українцям США. Пресслужба уряду зазначає, що озброєння зарекомендувало себе як ефективне та покращить здатність ЗСУ захищати міста та критичну інфраструктуру від ворожих обстрілів. Окрім того, Норвегія бере на себе і навчання оборонців користуватись цими системами.

"Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе", — заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Повідомляється, що раніше країна вже надавала обладнання для NASAMS та допомагала у навчанні експлуатації цих установок. У Міноборони Норвегії наголошують, що підтримка була високо оцінена та допомогла у захисті від ракетних атак ЗС РФ.

"Російські атаки на українську інфраструктуру, що тривають, підкреслюють необхідність подальшого вдосконалення протиповітряної оборони України. Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і кращих систем ППО", — пояснив Грам.

Сьогодні норвезький міністр оборони зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Український лідер подякував уряду, парламенту та народу Норвегії за допомогу.

"Норвегія підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни й зробила дуже багато для наших солдат, для того, щоб вони були сильними на полі бою. Ми це цінуємо", — заявив Зеленський.

Зустріч Бйорна Арільда Грама з Володимиром Зеленським 10 березня в Україні

Норвезький посадовець зізнався, що візит у Київ його вразив. Він згадав про втрати українського народу як серед цивільних громадян, так і серед військових.

"Понад рік тому російський режим почав війну проти України. Війна мала колосальні наслідки. Загинули десятки тисяч українських мирних жителів і військовослужбовців. Мільйони були змушені покинути свої домівки. Значні частини країни перетворилися на руїни. Розруху важко усвідомити. Бачити це на власні очі справляє глибоке враження", — зізнався Грам.

Фото: Міністерство оборони Норвегії Фото: Міністерство оборони Норвегії Фото: Міністерство оборони Норвегії

Нещодавно Норвегія погодила багаторічну програму імені Фрітьофа Нансена. Згідно з нею країна направлятиме 15 млрд норвезьких крон ($1,6 млрд) щорічно до 2027 року на гуманітарну допомогу. Цього року половина суми гранту буде спрямована на військову допомогу.

"Норвегія зробила значний внесок в Україну після вторгнення Росії, і Норвегія продовжить свою допомогу в наступні роки", — підкреслив норвезький міністр оборони.

Нагадаємо, план багаторічної підтримки України норвезький парламент Стортинг затвердив 16 лютого. Загалом країна витратить за 5 років на допомогу 75 млрд норвезьких крон. Кошти підуть як на військову допомогу, так і на цивільну.

Раніше, 14 лютого, Міністерство оборони Норвегії ухвалило надання Україні 8 бойових танків Leopard 2 та 4 спеціальних танків (мостоукладачів або інженерних машин). Бйорн Арільд Грам тоді заявив, що війна в Україні "наближається до критичної фази" і країні необхідна суттєва підтримка.