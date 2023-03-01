Военным ВС РФ обещают передать новые боевые дроны РУД-7: что о них известно

Инженеры уверяют, что улучшили дроны-камикадзе РУД-250, увеличив дальность и грузоподъемность. Новая модель должна сбрасывать бомбы.

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В апреле российским войскам на территории Украины передадут новый ударно-разведывательный дрон РУД-7. Подробностями с агентством ТАСС поделился Виталий Долгов, руководитель лаборатории беспилотников из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева.

По его словам, инженеры по заказу Минобороны РФ модернизировали дрон-камикадзе РУД-250 и собрали на его основе модель РУД-7. Они увеличили радиус действия БПЛА до 10 км, а грузоподъемность — до 2 кг, при необходимости вес полезной нагрузки обещают поднять до 3 кг.

РУД-7 представляет собой небольшой квадрокоптер, предназначенный для сброса с воздуха "одного или нескольких изделий". Вероятно, Виталий Долгов имеет в виду гранаты или другие боеприпасы — подобные бомбардировки с помощью дронов стали уже привычным явлением на войне в Украине.

Представитель института добавил, что РУД-7 уже прошел испытания в Подмосковье. Разработчики планируют вооружить ими российских солдат в начале апреля этого года.

Как отмечает ТАСС, ранее россияне заявили об испытании в Украине пяти боевых дронов РУД-250. Создатели уверяют, что такие беспилотники летают очень быстро (до 170 км/ч) и не используют спутниковую навигацию GPS, а потому "неуязвимы" для антидроновых ружей.

В феврале стало известно, что российские солдаты нашли много недостатков в дронах РУД-250. Во время испытаний они пожаловались разработчикам на плохую связь, слабую батарею и хрупкость конструкции.

Недавно россияне показали запуск своего новейшего дрона "Орион" ("Иноходец"). Они заявили, будто беспилотник поразил командный пункт ВСУ.