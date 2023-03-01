Військовим ЗС РФ обіцяють передати нові бойові дрони РУД-7: що про них відомо

Інженери запевняють, що покращили дрони-камікадзе РУД-250, збільшивши дальність і вантажопідйомність. Нова модель має скидати бомби.

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У квітні російським військам на території України передадуть новий ударно-розвідувальний дрон РУД-7. Подробицями з агентством ТАСС поділився Віталій Долгов, керівник лабораторії безпілотників із Науково-дослідного інституту обчислювальних комплексів ім. М. О. Карцева.

За його словами, інженери на замовлення Міноборони РФ модернізували дрон-камікадзе РУД-250 та зібрали на його основі модель РУД-7. Вони збільшили радіус дії БПЛА до 10 км, а вантажопідйомність — до 2 кг, за потреби вагу корисного навантаження обіцяють підняти до 3 кг.

РУД-7 є невеликим квадрокоптером, призначеним для скидання з повітря "одного або декількох виробів". Ймовірно, Віталій Долгов має на увазі гранати чи інші боєприпаси — подібні бомбардування за допомогою дронів стали звичним явищем на війні в Україні.

Представник інституту додав, що РУД-7 уже пройшов випробування у Підмосков'ї. Розробники планують озброїти ними російських солдат на початку квітня цього року.

Як зазначає ТАСС, раніше росіяни заявили про випробування в Україні п'яти бойових дронів РУД-250. Творці запевняють, що такі безпілотники літають дуже швидко (до 170 км/год) і не використовують супутникову GPS навігацію, а тому "невразливі" для антидронових рушниць.

У лютому стало відомо, що російські солдати знайшли багато недоліків у дронах РУД-250. Під час випробувань вони поскаржилися розробникам на поганий зв'язок, слабку батарею і крихкість конструкції.

Нещодавно росіяни показали запуск свого новітнього дрона "Оріон" ("Іноходець"). Вони заявили, що безпілотник уразив командний пункт ЗСУ.