У РФ збирають дрони РУД-250 "для знищення ЗСУ": солдати знайшли купу недоліків

Після випробувань російські військові поскаржилися на слабку батарею, крихкість та поганий зв'язок.

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Російські інженери відправили випробовувати на війну в Україні ударно-розвідувальні безпілотники РУД-250. Про це пише агентство ТАСС, посилаючись на керівника лабораторії Науково-дослідного інституту обчислювальних комплексів Віталія Долгова.

За його словами, РУД-250 є невеликими дронами-камікадзе, які "літають без GPS" під повним контролем оператора, російські розробники вважають, що так безпілотник складніше відстежити. БПЛА розганяється до 170 км/год та підіймає корисне навантаження до 1,5 кг.

Першу партію із п'яти безпілотників відправили російським військовим до України. Як стверджує Віталій Долгов, стверджує, що ЗС РФ вже повідомили про недоліки апаратів, які слід виправити. Також вони попросили зробити систему скидання гранат і ударостійкий пульт, а ще посилити сигнали управління і поставити місткіші акумулятори.

Раніше росіяни похвалилися "секретним" дроном, який почали випробовувати у зоні бойових дій. Губернатор Приморського краю заявив, ніби літальні апарати з вертикальним зльотом та посадкою на 55% складаються з російських деталей. За основу росіяни взяли дрон Raefly VT260 від китайської компанії CUAV Tech, який продається на Aliexpress.

На початку лютого в Росії заявили про розробку спеціальних патронів для поразки українських дронів. У Пензенському державному університеті кажуть, що він по черзі б'є електромагнітним імпульсом, уламками та фарбою.