"Ефективність до 97%": у Росії похвалилися винаходом "патронів" проти БПЛА

Як запевняють російські вчені, снаряд має розряджати батарею, "випалювати" електроніку, зафарбовувати камери та пробивати дрон осколками.

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Пензенський державний університет у Росії заявив про винахід нової технології для знищення безпілотників. Подробиці опублікували на сайті навчального закладу.

Російські вчені запатентували два способи придушення БПЛА: "функціональний" та "двофакторний". В основі технології лежить особливий "патрон", що містить електромагнітний заряд, мініатюрний заряд з радіодетонатором, що самовибухається, і балон високодисперсної фарби. За словами вчених, комплексний метод дозволить знищувати невеликі дрони "декількома вражаючими факторами", які до того діють у різний час, з ефективністю до 97%.

Розробники пропонують запускати боєприпас за допомогою різних пускових пристроїв. Опинившись на відстані 50-100 м від безпілотника, патрон створить "хмару", покликану ліквідувати ціль. Серія радіоімпульсів тривалістю в кілька наносекунд має розрядити акумулятор дрона, потужний електромагнітний імпульс — вивести з ладу електроніку, фарба — засліплює, покриваючи камери, а осколки розлітаються на велику відстань, пошкоджуючи корпус. Як запевняють науковці, хоча б один із чотирьох чинників та спрацює.

[ + – ] Розробники російського "патрона" для знищення дронів

"Схему нашого винаходу можна порівняти зі стріляниною дробом. Шанс ліквідувати літальний апарат підвищується у кілька разів", — прокоментував професор Микола Юрков.

Російські винахідники додали, що технологію у майбутньому зможуть запровадити в систему ППО для захисту критично важливих об'єктів. Крім того, її пропонують взяти на озброєння силових структур РФ.

Після серії вибухів на військових об'єктах, які прогриміли наприкінці 2022 року, росіяни активно шукають ефективні технології захисту від дронів. У грудні повідомлялося, що паливно-енергетичні об'єкти вирішили захистити за допомогою систем "Серп-ВС", що пригнічує канали управління БПЛА, у тому числі GPS та Wi-Fi.

У Росії також заявили про розробку нових радіолокаційних станцій "Реп'ях", призначених для виявлення дронів. Їх відправили тестувати до зони бойових дій на території України.

У січні росіяни запатентували новий дрон з ЕМІ-снарядом для ураження безпілотників та іншого обладнання. Сам апарат за допомогою реактивного двигуна повинен підніматися на велику висоту, а потім скидати на ціль боєприпас, що виводить з ладу електроніку під час вибуху.