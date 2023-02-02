"Эффективность до 97%": в России похвастались изобретением "патронов" против БПЛА
Как уверяют российские ученые, снаряд должен разряжать батарею, "выжигать" электронику, закрашивать камеры и пробивать дрон осколками.
Пензенский государственный университет в России заявил об изобретении новой технологии для уничтожения беспилотников. Подробности опубликовали на сайте учебного учреждения.
Российские ученые запатентовали два способа подавления БПЛА: "функциональный" и "двухфакторный". В основе технологии лежит особый "патрон", содержащий электромагнитный заряд, миниатюрный самовзрывающийся заряд с радиодетонатором и баллон высокодисперсной краски. По словам ученым, комплексный метод позволит уничтожать небольшие дроны "несколькими поражающими факторами", которые к тому действуют в разное время, с эффективностью до 97%.
Разработчики предлагают запускать боеприпас с помощью различных пусковых устройств. Оказавшись на расстоянии 50-100 м от беспилотника, патрон создаст "облако", призванное ликвидировать цель. Серия радиоимпульсков длительностью в несколько наносекунд должна разрядить аккумулятор дрона, мощный электромагнитный импульс — вывести из строя электронику, краска — ослепляет, покрывая камеры, а осколки разлетаются на большое расстояние, повреждая корпус. Как уверяют ученые, хотя бы один из четырех факторов да сработает.
"Схему нашего изобретения можно сравнить со стрельбой дробью. Шанс ликвидировать летательный аппарат повышается в несколько раз", — прокомментировал профессор Николай Юрков.
Российские изобретатели добавили, что технологию в будущем смогут внедрить в систему ПВО для защиты критически важных объектов. Кроме того, ее предлагают взять на вооружение силовым структурам РФ.
После серии взрывов на военных объектах, прогремевших в конце 2022 года, россияне активно ищут эффективные технологии защиты от дронов. В декабре сообщалось, что топливно-энергетические объекты решили защитить с помощью систем "Серп-ВС", подавляющей каналы управления БПЛА, в том числе GPS и Wi-Fi.
В России также заявили о разработке новых радиолокационных станций "Репейник", предназначенных для обнаружения дронов. Их отправили тестировать в зону боевых действий на территории Украины.
В январе россияне запатентовали новый дрон с ЭМИ-снарядом для поражения беспилотников и другого оборудования. Сам аппарат с помощью реактивного двигателя должен подниматься на большую высоту, а затем сбрасывать на цель боеприпас, выводящий из строя электронику при взрыве.