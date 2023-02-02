"Эффективность до 97%": в России похвастались изобретением "патронов" против БПЛА

Как уверяют российские ученые, снаряд должен разряжать батарею, "выжигать" электронику, закрашивать камеры и пробивать дрон осколками.

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Пензенский государственный университет в России заявил об изобретении новой технологии для уничтожения беспилотников. Подробности опубликовали на сайте учебного учреждения.

Российские ученые запатентовали два способа подавления БПЛА: "функциональный" и "двухфакторный". В основе технологии лежит особый "патрон", содержащий электромагнитный заряд, миниатюрный самовзрывающийся заряд с радиодетонатором и баллон высокодисперсной краски. По словам ученым, комплексный метод позволит уничтожать небольшие дроны "несколькими поражающими факторами", которые к тому действуют в разное время, с эффективностью до 97%.

Разработчики предлагают запускать боеприпас с помощью различных пусковых устройств. Оказавшись на расстоянии 50-100 м от беспилотника, патрон создаст "облако", призванное ликвидировать цель. Серия радиоимпульсков длительностью в несколько наносекунд должна разрядить аккумулятор дрона, мощный электромагнитный импульс — вывести из строя электронику, краска — ослепляет, покрывая камеры, а осколки разлетаются на большое расстояние, повреждая корпус. Как уверяют ученые, хотя бы один из четырех факторов да сработает.

[ + – ] Разработчики российского "патрона" для уничтожения дронов

"Схему нашего изобретения можно сравнить со стрельбой дробью. Шанс ликвидировать летательный аппарат повышается в несколько раз", — прокомментировал профессор Николай Юрков.

Российские изобретатели добавили, что технологию в будущем смогут внедрить в систему ПВО для защиты критически важных объектов. Кроме того, ее предлагают взять на вооружение силовым структурам РФ.

После серии взрывов на военных объектах, прогремевших в конце 2022 года, россияне активно ищут эффективные технологии защиты от дронов. В декабре сообщалось, что топливно-энергетические объекты решили защитить с помощью систем "Серп-ВС", подавляющей каналы управления БПЛА, в том числе GPS и Wi-Fi.

В России также заявили о разработке новых радиолокационных станций "Репейник", предназначенных для обнаружения дронов. Их отправили тестировать в зону боевых действий на территории Украины.

В январе россияне запатентовали новый дрон с ЭМИ-снарядом для поражения беспилотников и другого оборудования. Сам аппарат с помощью реактивного двигателя должен подниматься на большую высоту, а затем сбрасывать на цель боеприпас, выводящий из строя электронику при взрыве.