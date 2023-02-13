У Росії показали бойовий дрон "аналогів немає". Виявилося, він із "Аліекспрес" (відео)

У Примор'ї в атмосфері повної таємності пройшли випробування нового дрона з вертикальним злетом. Утім, виявилося, що "суверенний безпілотник" можна купити в інтернеті.

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Глава Приморського краю РФ Олег Кожемяко повідомив у своєму "Телеграм"-каналі про початок випробувань унікального безпілотника розробки "приморських учених". Чиновник опублікував відео, де в обстановці повної таємності (заретушовано на відео все, що можна) проходять випробування дрона. За словами Кожемяко, ці дрони на 55% складаються з російських комплектуючих і будуть відправлені до зони СВО.

Це далеко не перший прокол російського воєнпрому. До цього й інші так звані "вітчизняні розробки", наприклад, дрон "Добриня" та "Робопес" із гранатометом також були доступні для покупки на "Аліекспрес".

"Аналоги" приморського дрона, як виявилося, "є"

Проте глядачі ролика та читачі повідомлення в "Телеграм" попри всю таємничість відразу розпізнали в "унікальній моделі" безпілотник китайської компанії CUAV Tech — модель Raefly VT260. Цей апарат уже зараз можна замовити на "Аліекспрес" за ціною від $8 тис. у базовій комплектації. Найкрутіше складання обійдеться у $18 тис.

[ + – ] Найкрутіша комплектація CUAV Tech Raefly VT260 Фото: Скриншот

Що цікаво, самі жителі Приморського краю почали глузувати з губернатора та звинувачувати його в класичному "розпилі".

[ + – ] Жителі Примор'я стали "щось підозрювати" й навіть не соромляться глузувати з "вітчизняної розробки" Фото: Скриншот

А в "Телеграм"-каналі глави регіону йде справжня битва: "турбо-патріоти" звинувачують критиків в "українстві", ті у відповідь наводять докази своєї правоти.

[ + – ] "Телеграм"-канал чиновника вирує пристрастями через походження дрона Фото: Скриншот

Виявилося, що не тільки корпус дрона дивно "схожий" на китайську модель, але навіть сам пульт управління розроблений американською компанією, про що свідчать і логотип фірми, і позначення англійською мовою на самому пульті.

[ + – ] Пульт для "вітчизняної розробки" чомусь американського виробництва 3DRoborics Фото: Скриншот

Але губернатора Примор'я ці аргументи не бентежать. Він заявляє, що просто приморський безпілотник розроблений "за тим самим принципом, що й усі БПЛА такого типу, а начинка в ньому унікальна та вітчизняна". Щоправда, критики цікавляться: "А де ж у Примор'ї розташовані заводи з виробництва унікальних комплектуючих для БПЛА?".

[ + – ] Пульт і ПЗ до нього для "російського" дрона суцільно американські Фото: Соцмережi

До речі, компанія-розробник оригіналу, CUAV Tech, виступає проти війни з Україною та прямо забороняє використовувати куплені дрони у військових цілях.

[ + – ] Секретні випробування "російського" дрона в Примор'ї

"Добриня" та "Робот-пес" із "Аліекспрес"

Російські чиновники не вперше потрапляють у халепу, вихваляючись "вітчизняним продуктом". Нещодавно в РФ представили "суверенний безпілотник" під гордим ім'ям "Добриня". Його нібито "за чотири місяці" розробило підприємство "Алмаз-Антей", але під час ближчого розглядання він виявився звичайним дроном iFlight Nazgul5 Evoque F5 F5X, який доступний на "Аліекспрес" та інших китайських майданчиках за $600.

[ + – ] iFlight Nazgul5 Evoque F5 чомусь став російським "Добринею" Фото: Соцмережi

Разом із дроном у комплекті йде пульт Hoshi Radiomaster за ціною $70. Єдиного "вітчизняного" в ньому виявилася хіба що наклейка з назвою російською мовою та злегка тюнінгований корпус. У російську армію ці дрони планується закуповувати по $2 тис за штуку. Тобто Міноборони Росії (точніше, деякі його представники) отримають 300% прибутку. До речі, "Алмаз-Антей" очолює Сергій Чемезов, особистий друг Путіна.

[ + – ] Той же китайський дрон, тільки з "вітчизняним" корпусом і наклейкою "Добриня" Фото: Соцмережi

Утім, "турбо-патріоти" вже критикують дрон не лише за його "додаткову вартість", а й за характеристики — кажуть, що він не придатний для фронту.

Китайською іграшкою, яку можна купити все на тому ж "Аліекспрес", виявився й універсальний "Робопес". Його показали на виставці "Армія-2022", і, як зазначали "розробники", бойовий робот здатний стріляти з протитанкового гранатомета чи нести боєприпаси на спині.

[ + – ] Військовий "Робопес" також виявився іграшкою з "Аліекспрес" Фото: Соцмережi

Російська компанія "Интеллект Машин" планує постачати в армію цих робопсів по 1 млн рублів за екземпляр. Щоправда, "унікального" робопса вже сьогодні можна купити на "Аліекспрес", починаючи від $2,5 тис. Ця модель називається Go1, і виробляє її фірма Unitree як іграшку для дому. Жодних гранатометів у комплекті не йде, і взагалі "Робопес" не призначений для прогулянок вулицею, тому що заряду моделі вистачає всього на пів години.

[ + – ] А ось оригінальний "Робопес", якого можна придбати онлайн Фото: Соцмережi

Раніше Фокус писав, що справді унікальна українська розробка БПЛА "Лелека-100" вчергове попрямувала бити окупантів на фронт.