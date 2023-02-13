Десята "Лелека-100" вирушила бити окупантів: на що здатний наш БПЛА (відео)

Дрон українського виробництва зробить аеророзвідку боєздатнішою.

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Наші аеророзвідники з 77 окремої аеромобільної бригади ДШУ ЗС України отримали десятий за рахунками БПЛА "Лелека-100", який куплений завдяки збору пожертв фонду "Повернися живим", повідомляється на сторінці Facebook фонду. До дрона "в посаг" передали денну, нічну оптику, запчастини, розхідники та наземну станцію.

"Повернися живим" завдяки українцям зібрав уже 36 млн грн і замовив у розробника дронів компанії DeViRo 25 "пташок" і в міру їхнього складання одразу ж передає на фронт. До речі, 77 бригаду аеророзвідки ще в січні особливо відзначив президент України за утримання позицій у Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.

[ + – ] "Лелека-100" може діяти в будь-яку погоду і протистояти РЕБ противника

Сам безпілотник "Лелека-100", починаючи з 2016 року, бореться з російською агресією на Донбасі. Розвідувальний дрон здатний піднятися на 2 км над землею, розвідувати та коригувати вогонь артилерії по виявлених цілях ворога до 50 км у глибину за лінією фронту. Всю отриману інформацію дрон передає в режимі реального часу і вдень, і вночі.

Безпілотник "Лелека-100" оснащений системою захисту від РЕБ і здатний перебувати в небі до 2,5 годин. Максимальна швидкість дрона — 120 км/год.

[ + – ] Що вміє український дрон "Лелека-100"

Раніше Фокус писав, що у Дніпрі створили поліцейський безпілотник "Сайконія" на базі "Лелека-100": чим він допоможе українцям.