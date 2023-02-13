Десятая "Лелека-100" отправилась бить оккупантов: на что способен наш БПЛА (видео)

Дрон украинского производства сделает аэроразведку боеспособнее.

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Наши аэроразведчики из 77 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины получили десятый по счеты БПЛА "Лелека-100", который был куплен на за счет сбора пожертвований фонда "Повернись живим", сообщается на странице Facebook фонда. К дрону "в приданое" передали дневную, ночную оптику, запчасти, расходники и наземную станцию.

"Повернись живим" благодаря украинцам собрал уже 36 млн грн и заказал у разработчика дронов компании DeViRo 25 "птичек" и по мере их сборки сразу же передает на фронт. Кстати, 77 бригаду аэроразведки еще в январе особо отметил президент Украины за удержание позиций в Соледаре и нанесение врагу ощутимых потерь.

[ + – ] "Лелека-100" может действовать в любую погоду и противостоять РЭБ противника

Сам беспилотник "Лелека-100" начиная с 2016 года борется с российской агрессией на Донбассе. Разведывательный дрон способен подняться на 2 км над землей, разведывать и корректировать огонь артиллерии по обнаруженным целям врага до 50 км в глубину за линией фронта. Всю полученную информацию дрон передает в режиме реального времени и днем и ночью.

Беспилотник "Лелека-100" оснащен системой защиты от РЭБ и способен находиться в небе до 2,5 часов. Максимальная скорость дрона – 120 км/ч.

[ + – ] Что умеет украинский дрон "Лелека-100"

Ранее Фокус писал, что в Днепре создали полицейский беспилотник "Сайкония" на базе "Лелека-100": чем он поможет украинцам.