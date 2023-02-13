В России показали боевой дрон "аналогов нет". Оказалось, он с Алиэкспресс (видео)

В Приморье в атмосфере полной секретности прошли испытания нового дрона с вертикальным взлетом. Впрочем, оказалось, что "суверенный беспилотник" можно купить в Интернете.

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Глава Приморского края РФ Олег Кожемяко сообщил в своем Телеграм-канале о начале испытаний уникального беспилотника разработки "приморских ученых". Чиновник опубликовал видео, где в обстановке полной секретности (заретушировано на видео все, что можно) проходят испытания дрона. По словам Кожемяко, эти дроны на 55% состоят из российских комплектующих и будут отправлены в зону СВО.

Это далеко не первый прокол российского военпрома. До этого и другие так называемые "отечественные разработки", например дрон "Добрыня" и "Робо-пес" с гранатометом так же были доступны для покупки на Алиэкспресс.

"Аналоги" приморскому дрону, как оказалось, "есть"

Однако зрители ролика и читатели сообщения в Телеграм, не смотря на всю таинственность, тут же распознали в "уникальной модели" беспилотник китайской компании CUAV Tech — модель Raefly VT260. Этот аппарат уже сейчас можно заказать на Алиэкспресс по цене от $8 тыс. в базовой комплектации. Самая крутая сборка обойдется в $18 тыс.

[ + – ] Самая "крутая" комплектация CUAV Tech Raefly VT260 Фото: Скриншот

Что любопытно, сами жители Приморского края стали насмехаться над губернатором и обвинять его в классическом "распиле".

[ + – ] Жители Приморья стали "что-то подозревать" и даже не стесняются насмехаться над "отечественной разработкой" Фото: Скриншот

А в телеграм-канале главы региона идет настоящая битва: "турбо-патриоты" обвиняют критиков в "украинстве", те в ответ приводят доказательства своей правоты.

[ + – ] Телеграм-канал чиновника кипит страстями по поводу происхождения дрона Фото: Скриншот

Оказалось, что не только корпус дрона поразительно "похож" на китайскую модель, но даже сам пульт управления разработан американской компанией, о чем свидетельствуют и логотип фирмы и обозначения на английском языке на самом пульте.

[ + – ] Пульт для "отечественной разработки" почему-то американского производства 3DRoborics Фото: Скриншот

Но губернатора Приморья эти аргументы не смущают. Он заявляет, что просто приморский беспилотник разработан "по тому же принципу, что и все БПЛА такого типа, а начинка в нем уникальная и отечественная". Правда критики интересуются: "А где же в Приморье расположены заводы по производству уникальных комплектующих для БПЛА?".

[ + – ] Пульт и ПО к нему для "российского" дрона сплошь американское Фото: Соцсети

Кстати, компания-разработчик оригинала, CUAV Tech, выступает против войны с Украиной и прямо запрещает использовать купленные дроны в военных целях.

[ + – ] Секретные испытания "российского" дрона в Приморье

"Добрыня" и "Робот-пес" с Алиэкспресс

Российские чиновники не первый раз попадают впросак хвастаясь "отечественным продуктом". Относительно недавно в РФ представили "суверенный беспилотник" под гордим именем "Добрыня". Его якобы "всего за четыре месяца" разработало предприятие "Алмаз-Антей", но при ближайшем рассмотрении он оказался обычным дроном iFlight Nazgul5 Evoque F5 F5X, который доступен на Алиэкспресс и других китайских площадках за $600.

[ + – ] iFlight Nazgul5 Evoque F5 почему-то стал российским "Добрыней" Фото: Соцсети

Вместе с дроном в комплекте идет пульт Hoshi Radiomaster по цене $70. Единственного "отечественного" в нем оказалась разве что наклейка с названием на русском языке и слегка тюнингованный корпус. В российскую армию эти дроны планируется закупать по $2 тыс за штуку. То есть, Минобороны России (точнее, некоторые его представители) получат 300% прибыли. Кстати, "Алмаз-Антей" возглавляет Сергей Чемезов, личный друг Путина.

[ + – ] Тот же китайский дрон, только с "отечественным" корпусом и наклейкой "Добрыня" Фото: Соцсети

Впрочем, "турбо-патриоты" уже критикуют дрон не только за его "добавочную стоимость", но и характеристики – говорят, что он не пригоден для фронта.

Китайской игрушкой, которую можно купить все на том же Алиэкспресс оказался и универсальный "Робо-пес". Его показали на выставке "Армия-2022" и, как отмечали "разработчики", боевой робот способен стрелять из противотанкового гранатомета или нести боеприпасы на спине.

[ + – ] Военный "Робо-пес" так же оказался игрушкой с Алиэкспресс Фото: Соцсети

Российская компания "Интеллект Машин" планирует поставлять в армию этих робо-псов по 1 млн рублей за экземпляр. Правда "уникального" робо-пса уже сегодня можно купить на Алиэкспресс начиная от $2,5 тыс. Эта модель называется Go1 и производит ее фирма Unitree в качестве игрушки для дома. Никаких гранатометов в комплекте не идет и вообще "Робо-пес" не предназначен для прогулок по улице, потому что заряда модели хватает всего на полчаса.

[ + – ] А вот оригинальный "Робо-пес", которого можно приобрести онлайн Фото: Соцсети

Ранее Фокус писал, что действительно уникальная украинская разработка – БПЛА "Лелека-100" в очередной раз направилась бить оккупантов на фронт.