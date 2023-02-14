В РФ собирают дроны РУД-250 "для уничтожения ВСУ": солдаты нашли кучу недостатков

После испытаний российские военные пожаловались на слабую батарею, хрупкость и плохую связь.

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Российские инженеры отправили испытывать на войну в Украине ударно-раpзведывательные беспилотники РУД-250. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя лаборатории Научно-исследовательского института вычислительных комплексов Виталия Долгова.

По его словам, РУД-250 представляют собой небольшие дроны-камикадзе, которые "летают без GPS" под полным контролем оператора, российские разработчики считают, что таким образом беспилотник сложнее отследить. БПЛА разгоняется до 170 км/ч и поднимает полезную нагрузку до 1,5 кг.

Первую партию из пяти беспилотников отправили российским военным в Украину. Как утверждает Виталий Долгов утверждает, что ВС РФ уже сообщили о недостатках аппаратов, которые следует исправить. Среди прочего, они попросили сделать систему сброса гранат и ударопрочный пульт, а также усилить сигналы управления и поставить более емкие аккумуляторы.

Ранее россияне похвастались "секретным" дроном, который начали испытывать в зоне боевых действий. Губернатор Приморского края заявил, будто летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой на 55% состоят из российских деталей. Как оказалось, за основу россияне взяли дрон Raefly VT260 от китайской компании CUAV Tech, который продается на Aliexpress.

В начале февраля в России заявили о разработке специальных патронов для поражения украинских дронов. В Пензенском государственном университете говорят, что он поочередно бьет электромагнитным импульсом, осколками и краской.