В РФ показали запуск дрона "Оріон" і заявили про "удар по командному пункту ЗСУ" (відео)
БПЛА може літати на висоті понад 7 км і триматись у повітрі майже добу. Міноборони України інформацію про удар наразі не підтвердило.
У мережі з'явилося відео нібито від Міністерства оборони Росії, на якому показано підготовку до вильоту бойового БПЛА "Оріон" ("Іноходець"). Про це повідомив на своєму сайті проросійський пропагандист Юрій Подоляка.
Що кажуть в Україні
"Заявляється про удар по командно-спостережному пункту ЗСУ", — йдеться у дописі.
Однак жодної інформації з цього приводу від Міністерства оборони України не надходило.
Що відомо про дрон "Оріон" ("Іноходець")
Цей російський дрон розроблений компанією "Кронштадт". Як заявляють розробники, він може літати на висоті понад 7 км і триматися у повітрі майже добу. "Іноходець/Оріон" може нести на борту до чотирьох ракет класу "повітря-земля" або авіабомби масою 20 кг або 50 кг.
Спочатку безпілотник був оснащений двигуном австрійського виробництва, але після нападу Росії на Україну його довелося замінити на установку місцевого виробництва. Вперше "Іноходця" Росія застосовувала у війні в Сирії, але відзначився дрон і на Донбасі.
Крім бойової "начинки", безпілотник може нести своєму борту різні розвідувальні та радіолокаційні системи, тобто, використовуватися як дрон-розвідник.
Варто зазначити, що проєктувався безпілотник ще до захоплення Криму та Донбасу Росією і його основною функцією були цивільні місії в Арктиці чи допомога у гасінні лісових пожеж. Проте виробник, внісши зміни на замовлення МО РФ, зробив із цивільного дрону військовий.
Наразі ніхто з військових експертів та аналітиків не може з точністю сказати, скільки дронів "Іноходець/Оріон" стоїть на службі в армії окупантів. Але, з урахуванням того, що відео з ним з'являються раз на рік, це говорить про невелику кількість вироблених БПЛА цієї моделі.
Раніше Фокус писав, що спецназ РФ застосовує проти ЗСУ "розумну" систему з дронами-камікадзе.