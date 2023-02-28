В РФ показали запуск дрона "Оріон" і заявили про "удар по командному пункту ЗСУ" (відео)

БПЛА може літати на висоті понад 7 км і триматись у повітрі майже добу. Міноборони України інформацію про удар наразі не підтвердило.

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У мережі з'явилося відео нібито від Міністерства оборони Росії, на якому показано підготовку до вильоту бойового БПЛА "Оріон" ("Іноходець"). Про це повідомив на своєму сайті проросійський пропагандист Юрій Подоляка.

Що кажуть в Україні

"Заявляється про удар по командно-спостережному пункту ЗСУ", — йдеться у дописі.

Однак жодної інформації з цього приводу від Міністерства оборони України не надходило.

Що відомо про дрон "Оріон" ("Іноходець")

Цей російський дрон розроблений компанією "Кронштадт". Як заявляють розробники, він може літати на висоті понад 7 км і триматися у повітрі майже добу. "Іноходець/Оріон" може нести на борту до чотирьох ракет класу "повітря-земля" або авіабомби масою 20 кг або 50 кг.

[ + – ] Спочатку БПЛА створювався для цивільних місій, але його переобладнали для нападу на Україну Фото: Соцмережi

Спочатку безпілотник був оснащений двигуном австрійського виробництва, але після нападу Росії на Україну його довелося замінити на установку місцевого виробництва. Вперше "Іноходця" Росія застосовувала у війні в Сирії, але відзначився дрон і на Донбасі.

Крім бойової "начинки", безпілотник може нести своєму борту різні розвідувальні та радіолокаційні системи, тобто, використовуватися як дрон-розвідник.

Варто зазначити, що проєктувався безпілотник ще до захоплення Криму та Донбасу Росією і його основною функцією були цивільні місії в Арктиці чи допомога у гасінні лісових пожеж. Проте виробник, внісши зміни на замовлення МО РФ, зробив із цивільного дрону військовий.

Наразі ніхто з військових експертів та аналітиків не може з точністю сказати, скільки дронів "Іноходець/Оріон" стоїть на службі в армії окупантів. Але, з урахуванням того, що відео з ним з'являються раз на рік, це говорить про невелику кількість вироблених БПЛА цієї моделі.

[ + – ] Міноборони РФ нібито опублікувало відео з підготовкою дрона "Іноходець/Оріон"

Раніше Фокус писав, що спецназ РФ застосовує проти ЗСУ "розумну" систему з дронами-камікадзе.