В РФ показали запуск дрона "Орион" и заявили об "ударе по командному пункту ВСУ" (видео)

БПЛА может летать на высоте более 7 км и держаться в воздухе почти сутки. Минобороны Украины информацию об ударе на текущий момент не подтвердило.

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В Сети появилось видео якобы от Министерства обороны России, на котором показана подготовка к вылету боевого БПЛА "Орион" ("Иноходец"). Об этом на своем сайте сообщил пророссийский пропагандист Юрий Подоляка.

Что говорят в Украине

"Заявляется удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ", — говорится в посте.

Однако никакой информации на этот счет от Министерства обороны Украины не поступало.

Что известно о дроне "Орион" ("Иноходец")

Этот российский дрон разработан компанией "Кронштадт". Как заявляют разработчики, он может летать на высоте более 7 км и держаться в воздухе почти сутки. "Иноходец/Орион" может нести на борту до четырех ракет класса "воздух-земля" или авиабомбы массой 20 кг или 50 кг.

[ + – ] Изначально БПЛА создавался для гражданских миссий, но его переоборудовали для нападения на Украину Фото: Соцсети

Изначально беспилотник был оснащен двигателем австрийского производства, но после нападения России на Украину его пришлось заменить на установку местного производства. Впервые "Иноходца" Россия применяла в войне в Сирии, но отметился дрон и на Донбассе.

Кроме боевой "начинки", беспилотник может нести на своем борту различные разведывательные и радиолокационные системы, т.е. использоваться в качестве дрона-разведчика.

Стоит отметить, что проектировался беспилотник еще до захвата Крыма и Донбасса Россией и его основной функцией были гражданские миссии в Арктике или помощь в тушении лесных пожаров. Однако производитель, внеся изменения по заказу МО РФ, сделал из гражданского дрона военный.

На данный момент никто из военных экспертов и аналитиков не может с точностью сказать, сколько дронов "Иноходец/Орион" стоит на службе в армии оккупантов. Но, с учетом того что видео с ним появляются раз в год, это говорит о небольшом количестве произведенных БПЛА этой модели.

[ + – ] Минобороны РФ якобы опубликовало видео с подготовкой дрона "Иноходец/Орион"

Ранее Фокус писал, что спецназ РФ применяет против ВСУ "умную" систему с дронами-камикадзе.