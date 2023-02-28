В РФ показали запуск дрона "Орион" и заявили об "ударе по командному пункту ВСУ" (видео)
БПЛА может летать на высоте более 7 км и держаться в воздухе почти сутки. Минобороны Украины информацию об ударе на текущий момент не подтвердило.
В Сети появилось видео якобы от Министерства обороны России, на котором показана подготовка к вылету боевого БПЛА "Орион" ("Иноходец"). Об этом на своем сайте сообщил пророссийский пропагандист Юрий Подоляка.
Что говорят в Украине
"Заявляется удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ", — говорится в посте.
Однако никакой информации на этот счет от Министерства обороны Украины не поступало.
Что известно о дроне "Орион" ("Иноходец")
Этот российский дрон разработан компанией "Кронштадт". Как заявляют разработчики, он может летать на высоте более 7 км и держаться в воздухе почти сутки. "Иноходец/Орион" может нести на борту до четырех ракет класса "воздух-земля" или авиабомбы массой 20 кг или 50 кг.
Изначально беспилотник был оснащен двигателем австрийского производства, но после нападения России на Украину его пришлось заменить на установку местного производства. Впервые "Иноходца" Россия применяла в войне в Сирии, но отметился дрон и на Донбассе.
Кроме боевой "начинки", беспилотник может нести на своем борту различные разведывательные и радиолокационные системы, т.е. использоваться в качестве дрона-разведчика.
Стоит отметить, что проектировался беспилотник еще до захвата Крыма и Донбасса Россией и его основной функцией были гражданские миссии в Арктике или помощь в тушении лесных пожаров. Однако производитель, внеся изменения по заказу МО РФ, сделал из гражданского дрона военный.
На данный момент никто из военных экспертов и аналитиков не может с точностью сказать, сколько дронов "Иноходец/Орион" стоит на службе в армии оккупантов. Но, с учетом того что видео с ним появляются раз в год, это говорит о небольшом количестве произведенных БПЛА этой модели.
Ранее Фокус писал, что спецназ РФ применяет против ВСУ "умную" систему с дронами-камикадзе.