Спецназ РФ применяет против ВСУ "умную" систему с дронами-камикадзе, — СМИ

По словам россиян, ИИ с помощью камер наносит на карту местности позиции украинских войск, которые БПЛА атакуют по команде операторов.

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Спецназ России якобы применяет против Вооруженных сил Украины новую высокотехнологичную систему с дронами-камикадзе. Об этом пишет российское государственное агентство "РИА Новости", ссылаясь на собственные источники.

Согласно сообщению, подразделения спецназа ВС РФ уже используют новый разведывательно-ударный комплекс во время штурма позиций украинских войск. В нее входят небольшие дроны "вентиляторного типа" (вероятно, имеются в виду мультикоптеры с пропеллерами), которые управляются с помощью пультов с планшетами и атакуют цели осколочно-фугасными снарядами. В распоряжении бойцов есть два вида беспилотников с боевыми частями разной мощности.

Система собирает разведывательную информацию с помощью камер, установленных на БПЛА и шлемах спецназовцевю. Нейросеть обрабатывает полученные кадры и создает на их основе упрощенную модель местности, автоматически отмечая украинские позиции. Военные могут дополнять эти данные вручную. Командиру достаточно выбрать цели на карте и отдать команду — дроны должны лететь по координатам и наносить удары полностью автономно. Стоит отметить, что официально информация о наличии такой технологии у ВС РФ не подтверждена.

Ранее россияне похвастались разработкой "уникального" дрона, наполовину состоящего из российских комплектующих. Как 12 февраля заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, беспилотник уже проходит испытания и вскоре должен поступить на вооружение ВС РФ в Украине. Однако внимательные зрители обнаружили в дроне летательный аппарат Raefly VT260 производства китайской компании CUAV Tech, свободно продающийся в онлайн-магазине Aliexpress за $8000.

До этого ученые из Пензы заявили об изобретении особых снарядов для уничтожения дронов в воздухе. Они должны воздействовать сразу несколькими способами, выводя из строя камеры, электронику, разряжая аккумуляторы и пробивая корпус осколками.