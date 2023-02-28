Спецназ РФ застосовує проти ЗСУ "розумну" систему з дронами-камікадзе, — ЗМІ

За словами росіян, ШІ за допомогою камер наносить на карту місцевості позиції українських військ, які БПЛА атакують за командою операторів.

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Спецназ Росії нібито застосовує проти Збройних сил України нову високотехнологічну систему з дронами-камікадзе. Про це пише російське державне агентство "РИА Новости", посилаючись на власні джерела.

Згідно з повідомленням, підрозділи спецназу ЗС РФ уже використовують новий розвідувально-ударний комплекс під час штурму позицій українських військ. У неї входять невеликі дрони "вентиляторного типу" (ймовірно, маються на увазі мультикоптери з пропелерами), які управляються за допомогою пультів із планшетами й атакують цілі осколково-фугасними снарядами. У розпорядженні бійців є два види безпілотників із бойовими частинами різної потужності.

Система збирає розвідувальну інформацію за допомогою камер, встановлених на БПЛА та шоломах спецназівців. Нейромережа обробляє отримані кадри та створює на їхній основі спрощену модель місцевості, автоматично відзначаючи українські позиції. Військові можуть доповнювати ці дані вручну. Командирові достатньо вибрати цілі на карті й віддати команду — дрони повинні летіти за координатами та завдавати ударів повністю автономно. Варто зазначити, що офіційно інформацію про наявність такої технології в ЗС РФ не підтверджували.

Раніше росіяни похвалилися розробкою "унікального" дрона, що наполовину складається з російських комплектуючих. Як 12 лютого заявив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко, безпілотник уже проходить випробування та незабаром має надійти на озброєння ЗС РФ в Україні. Однак уважні глядачі виявили в дроні літальний апарат Raefly VT260 виробництва китайської компанії CUAV Tech, що вільно продається в онлайн-магазині Aliexpress за $8000.

До цього вчені з Пензи заявили про винахід особливих снарядів для знищення дронів у повітрі. Вони повинні впливати відразу декількома способами, виводячи з ладу камери, електроніку, розряджаючи акумулятори та пробиваючи корпус уламками.