Хлібозавод у Тамбові збирає для ЗС РФ бойові дрони за $450: розкрито характеристики

Керівництво запевняє, що підприємство робить по 200 квадрокоптерів на місяць, друкуючи деталі на 3D-принтерах.

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На хлібокомбінаті у місті Тамбов (РФ) почали збирати бойові дрони "Бекас" для армії Росії. Про це пише російське медіа Life Shot, кореспонденти якого побували на підприємстві.

Спочатку співробітники "Тамбовського хлібокомбінату" передавали волонтерам кошти на дрони або купували їх самі, передаючи ЗС РФ, але в якийсь момент вирішили, що можуть робити літальні апарати за допомогою заводського обладнання. Тепер на заводі щомісяця нібито збирають по 200 квадрокоптерів під середньою вартістю 35 тисяч рублів кожен ($455). Вони літають зі швидкістю 65 км/год, а одного заряду акумулятора вистачає на 15 хвилин роботи, у комплекті з БПЛА поставляється запасний.

"Технічні характеристики відповідають вимогам, що висуваються військовослужбовцями, вони дешевші у виробництві, якщо порівнювати з дронами, які закуповуються вже готовими", — заявив перший заступник гендиректора "Тамбовського хлібокомбінату" Олександр Рудик.

Як він стверджує, технічні фахівці заводу самі роблять раму для квадрокоптера, а також друкують на 3D-принтерах деталі для кріплення корисного навантаження: камер, антен, систем скидання боєприпасів. Олександр Рудик не уточнив, звідки інженери беруть електроніку, заборонену антиросійськими санкціями, проте показав пульт та окуляри віртуальної реальності, які використовуються для управління FPV-дронами.

На початку березня російські інженери пообіцяли поставити військовим ударно-розвідувальні дрони РУД-7. Вони запевняють, що така БПЛА здатна літати в радіусі 10 км від оператора і підіймати боєприпаси вагою до 2 кг.

Нещодавно росіяни похвалилися дронами-камікадзе проти танків Leopard. КБ "Спектр" прозвітувало, що витратило на розробку близько $52 тисяч, хоча в Україні такі безпілотники збирають за $500 із китайських деталей.