Найдорожча ціль: БПЛА знищив новітню ЗРК С-350 "Витязь" за $135 млн (відео)

Знищений ЗРК С-350 "Витязь" міг бути єдиним комплексом, поставленим на озброєння в ЗС РФ. У 2027 році окупанти планували отримати 12 одиниць такого озброєння, розповів волонтер Сергій Стерненко.

Related video

На лівому березі Херсонської області бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350 "Витязь" за допомогою FPV-дрона. Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко у Telegram.

"Абсолютний рекорд по знищеній цілі FPV-дроном! Воїни 11-ї бригади НГУ, підрозділу БПЛА "Ластівка" екіпажу "Самосуд" знищили вашими дронами частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350 Витязь!" — сказав Сергій Стерненко.

Важливо

Два за операцію: пілоти підрозділу "VORON 100" ефектно знищили російські танки (відео)

Він зазначив, що було повністю знищено пускову та уражено ще одну машину. Вартість пускової установки на експорт становить від 135 мільйонів доларів.

"Це — найдорожче, що коли-небудь знищували FPV. Раніше рекордом був "Тор" (ЗРК "Тор", — ред.) за 24 млн доларів, його знищили воїни 103 ОБр ТРО", — наголосив Стерненко.

Зі слів волонтера, вартість не є найважливішою, оскільки це міг бути єдиний комплекс, поставлений ворогу на озброєння. Зокрема, у 2027 році росіяни планували отримати 12 одиниць ЗРК, тому ця втрата є болючою для окупантів.

ЗРК С-350 "Витязь": що відомо

ЗРК С-350 "Витязь" — зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління. Технічні характеристики:

бойовий розрахунок — 3 людини;

кількість зенітних управляючих ракет на пусковій установці — 12;

мінімальний інтервал між пусками зенітних управляючих ракет — 2 секунди;

час заряджання та розряджання — 30 хвилин;

максимальна дальність ураження 60 кілометрів, висота — 30 кілометрів;

максимальна кількість одночасно наведених зенітних управляючих ракет — 32;

час розгортання ЗРК у бойове положення — 5 хвилин.

Крім цього, ЗРК С-350 "Витязь" одночасно може уражати 16 аеродинамічних цілей та 12 балістичних.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо про те, що на Донецькому напрямку оператори 73-го морського центру ССО знищили російський РСЗВ "Град" та склад боєприпасів ЗС РФ за допомогою ударного БПЛА. Вибух після удару дрона Perun було видно з далекої відстані.

28 листопада командир роти Юрій Федоренко розповів, що на Бахмутському напрямку бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка уразили дві одиниці САУ, ЗРК та ВАТ ЗС РФ.