Два за операцію: пілоти підрозділу "VORON 100" ефектно знищили російські танки (відео)

Російську бронетехніку знищили на сході України. Пілоти пообіцяли й надалі ліквідовувати загарбників.

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Пілоти підрозділу VORON 100 Волинської бригади тероборони ліквідували два російські танки. У Facebook 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ повідомила подробиці.

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Знищення важкої бронетехніки відбулося на сході України. Завдяки БПЛА були уражені одразу два ворожих танки. Бійці пообіцяли й надалі знищувати техніку окупантів.

"Допоки брудний чобіт останнього окупанта назавжди не забереться геть зі святої української землі!" – йдеться у дописі.

VORON 100 – підрозділ ударних безпілотників Волинської бригади тероборони. Щоденно воїни знищують техніку окупантів. Кількість знищеної бійцями цього підрозділу ворожої техніки, як заявляли самі захисники, вже давно пішла на десятки.

Тероборона Волині у війні з Росією

Волинські тероборонівці у липні 2023 року застосували 155-мм гаубицю FH-70 і знищили російську БМП. Бійці з Волині зафіксували техніку окупантів завдяки дронам та знищили у лісі БМП-1 за допомогою 155-мм гаубиці FH-70.

У травні волинська тероборона знищила танк військ РФ пострілом із гаубиці FH70. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 дозволив залишити росіян без танка, який був ретельно захований у лісі. Бійці зазначили, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, яку бійцям із Волині вдалося ліквідувати разом із підрозділом Національної поліції "Захід". Українські захисники мають намір і надалі протидіяти окупантам.

Бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони 15 вересня знищили на сході України російську вантажівку з боєкомплектом. Оператор FPV-дрона завдав по транспортному засобу точний удар, який спровокував детонацію боєкомплекту.

Нагадаємо, 1 грудня танки та піхота росіян намагалися прорвати позиції 14 бригади. Підрозділ повністю знищив штурмову групу, втік лише один окупант.