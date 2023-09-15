Тероборона Волині застосувала FPV-дрон і знищила "Урал" із боєкомплектом (відео)

Оператор FPV-дрона завдав по транспортному засобу точний удар, який спровокував детонацію боєкомплекту.

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Бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони знищили на сході України російську вантажівку з боєкомплектом. У пресслужбі підрозділу у Facebook повідомили подробиці.

Українські захисники зафіксували "Урал" окупантів, який вони намагалися замаскувати. Інформація щодо місця перебування була використана ефективно. Оператор FPV-дрона завдав по транспортному засобу точний удар.

Внаслідок атаки вантажівка вщент вигоріла. На відео можна побачити, що навколо видно сліди вибухів боєкомплекту.

"Горіло яскраво – та ще й з ефектними епізодами бавовни!" – йдеться у дописі.

Бійці пообіцяли й надалі знищувати техніку російських загарбників.

Тероборона Волині у війні з Росією

Волинські тероборонівці у липні 2023 року застосували 155-мм гаубицю FH-70 і знищили російську БМП. Бійці з Волині зафіксували техніку окупантів завдяки дронам та знищили у лісі БМП-1 за допомогою 155-мм гаубиці FH-70.

У травні волинська тероборона знищила танк військ РФ пострілом із гаубиці FH70. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 дозволив залишити росіян без танка, який був ретельно захований у лісі. Бійці зазначили, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, яку бійцям із Волині вдалося ліквідувати разом із підрозділом Національної поліції "Захід". Українські захисники мають намір і надалі протидіяти окупантам.

Нагадаємо, 15 вересня бійці бригади ім. Івана Богуна знищили ворожий БТР. Внаслідок успішної роботи Сил оборони згорілий транспорт унеможливив вільний прохід іншої техніки. Російська техніка стояла у полі. Згодом воїни застосували артилерію та ліквідували бойову машину.